Turun seutu

Joukko­murha­oikeuden­käynti Turussa alkoi nenä­vertailulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metatason valokuvakiista





Syyttäjä vaatii elinkautista

Joukkomurhassa teloitettiin yli tuhat ihmistä





Toisen miehen puhelimesta löytyi Isis-myönteisiä viestejä

Todistajia kuullaan nimettömästi