Riita rahasta johti karmiviin seurauksiin – poika yritti tappaa äitinsä veitsellä

ja tämän noin 30-vuotiaan pojan riitely johti traagisiin seurauksiin joulun välipäivinä, kun poika puukotti äitiään kahdesti ylävartaloon.Toinen, vatsaan osunut isku olisi ollut tappava, mikäli äitiä ei olisi toimitettu ajoissa leikkaukseen.Äiti kertoi käräjäoikeuden käsittelyssä poikansa tulleen kyseisen päivän aamuna käymään, jonka jälkeen tämä oli lähtenyt kaverinsa luo. Päivän mittaan poika oli alkanut kysellä rahaa, ja kun äidillä ei ollut antaa sitä, pojan viestit olivat muuttuneet sävyiltään kiihtyneiksi.Illalla poika oli tullut käymään äitinsä luona selvästi päihtyneenä. He olivat riidelleet rahasta, ja jossain vaiheessa poika oli puskenut äitiään päähän aiheuttaen nenän murtumisen.Äiti kertoi käyneensä sen jälkeen makuuhuoneessa ja nähneensä takaisin tullessaan poikansa viiltävän itseään. Hän oli mennyt väliin, mutta ei muistanut sen jälkeisiä tapahtumia. Äiti ei uskonut poikansa aikoneen tappaa häntä, sillä hän kuvaili heidän välejään hyviksi.Poika kiisti syytteet. Hän sanoi sanaharkan olleen viimeinen niitti, jolloin hän oli luultavasti hakenut veitsen itsensä tappamistarkoituksessa. Pojan mukaan äidin nenämurtuma ja veitseniskuista tulleet vammat olivat olleet vahinko ja seurausta siitä, että tämä oli yrittänyt tulla väliin pojan viiltäessä itseään.Äiti oli mennyt asunnosta naapuriin ja kertonut, että hän on puukotettu. Todistajana käsittelyssä toiminut naapuri, jolla oli lääkintämiehen koulutus, oli soittanut ambulanssin ja antanut ensiapua.Poika oli tullut katselemaan tilannetta veitsi kädessään. Naapurin mukaan poika oli ollut täysin rauhallinen, eikä tämän kaulalla ollut vammoja. Naapuri oli toistuvasti käskenyt pojan takaisin sisälle, mutta mentyään kertaalleen asuntoon tämä oli tullut takaisin ja alkanut toistella anteeksipyyntöjä äidilleen. Poika oli myös ilmoittanut monta kertaa tappavansa itsensä.Myöhemmin naapuri oli havainnut rappukäytävässä verivanan, jota ei ollut aiemmin ollut.Käräjäoikeuden mukaan äiti tai poika eivät olleet esitutkinnassa maininneet äidin vammojen syntyneen vahingossa. Kumpikaan ei myöskään ollut ilmaissut sitä millään lailla naapurille tapahtuman jälkeen. Siksi käräjäoikeus piti epätodennäköisenä, että lyönnit olisivat tapahtuneet vahingossa. Mielentilatutkimuksessa selvisi, että pojalla ilmeni kyvyttömyyttä hallita väkivaltaista käytöstä päihtyneenä ollessaan. Hän oli tekohetkellä syyntakeinen.Käräjäoikeus piti selvänä, että vastaajan on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että uhrille aiheutuu hengenvaarallisia vammoja. Rikoksessa käytettiin teräväkärkistä keittiöveistä, jonka teräosa on lähes 20 cm pitkä. Vammojen perusteella iskuja oli kaksi, ja niistä toinen oli voimakas.Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi tuomion rikoksesta elokuun alussa. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan tapon yrityksestä neljän vuoden vankeusrangaistukseen.Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.