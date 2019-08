Turun seutu

Raisiolaismiesten epäillään riehuneen Salossa: Uhri pahoinpideltiin ja heitettiin mereen, sitten paloi vene

Inkoolaismiehen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

epäillään joutuneen raisiolaisen mieskaksikon pahoinpitelemäksi Salossa torstain ja perjantaina välisenä yönä. Hän oli havainnut noin yhden aikaan yöllä Salon Vuohensaaren leirintäalueen venelaiturilla liikettä ja mennyt tarkastamaan tilannetta.Paikalle hetki aiemmin saapuneet miehet kävivät hänen kimppuunsa ja pahoinpitelivät häntä lyömällä ja potkimalla. Lopuksi he työnsivät uhrin laiturilta mereen. Uhri sai tilanteessa vammoja kasvoihinsa.Tekijät olivat ehtineet poistua paikalta ennen poliisin saapumista. Partio havaitsi pahoinpitelijöitä etsiessään laiturin vieressä olevan veneen olevan ilmiliekeissä. Paikalle hälytettiin pelastuslaitoksen yksikkö, mutta vene ehti kuitenkin painua pohjaan palossa syntyneiden vaurioiden vuoksi.Poliisi löysi lyhyen etsinnän jälkeen tekoista epäillyt raisiolaiset miehet lähistöltä poliisikoiran avulla. Miehet on pidätetty.Poliisi epäilee tekijöiden anastaneen palaneen veneen Salon keskustan suunnasta ja sytyttäneen sen tahallaan tuleen.Tapahtumapaikkatutkinnassa tuli lisäksi ilmi, että paikan läheisyydessä oli ilmeisesti yritetty anastaa toinen vene: Yhteen paikalla olleista veneistä oli tunkeuduttu ja sen virtalukko oli rikottu.Toisen tekijöistä epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn myös edeltävänä iltana Salon keskustassa. Salolaismies oli parkkeerannut autonsa Horninkadun varteen illalla yhdentoista aikaan. Hänen noustuaan autosta tuntematon mieshenkilö oli heittänyt oluttölkin kohti autoa, käynyt kiinni salolaismieheen ja lyönyt häntä nyrkillä otsaan ja korvaan. Sen jälkeen tekijä oli poistunut paikalta.Uhrin kuvailun perusteella tekijäksi epäillään toista Vuohensaaressa tavatuista raisiolaismiehistä.Poliisi pitää mahdollisena, että kyseinen raisiolaiskaksikko on saattanut tunkeutua tapahtumayönä useampaankin veneeseen Salonjoen alueella ja kehottaakin veneenhaltijoita tarkistamaan veneensä.