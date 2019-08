Turkulaiset opiskelijat toteuttivat laittoman suunnitelman – poliisi poisti kymmeniä uimareita: ”Sivistyksen lähtötasot on mitattu”

Turun seutu

Turkulaiset opiskelijat toteuttivat laittoman suunnitelman – poliisi poisti kymmeniä uimareita: ”Sivistyksen l

Lounais-Suomen poliisi

tiedotti keskiviikkoaamuna Twitterissä poistaneensa Kupittaan maauimalasta yöllä kymmeniä ”tulevia opiskelijoita”. Yölliset uimarit olivat murtautuneet laittomasti maauimalaan.Kenties kyseiset uudet yliopisto-opiskelijat eli fuksit kuvittelivat olevansa poliisia fiksumpia valitessaan juuri Kupittaan maauimalan.Poliisi oli nimittäin tiedottanut edellisenä päivänä saaneensa vihiä opiskelijajoukon suunnitelmasta murtautua yöllä Samppalinnan maauimalaan.– Kyllähän poliisi on altaan reunalla, jos tällainen vapaa tieteenteko sitä edellyttää, Lounais-Suomen poliisi ilmoitti tuolloin.Kaikesta päätellen opiskelijat halusivat silti toteuttaa suunnitelmansa mutta vaihtoivat kohdetta.Poliisin ei kuitenkaan todennäköisesti tarvinnut turvautua yöllisten kutsumattomien vieraiden poistamisessa voimakeinoihin, ja tilanne sujui hyvässä yhteisymmärryksessä, sillä poliisi piti tiedottamisessaan edelleen leppoisan sävyn.– Nyt on opin ja sivistyksen lähtötasot mitattu, ja toivomisen varaa vähän jäi. Ottakaa nyt vastaan mitä yliopisto tarjoaa. Onnea matkaan, olkaa fiksusti. Maailma on teidän, poliisi toivotti.