Turun seutu

Turkulaisopiskelijoiden öinen murtosuunnitelma paljastui: ”Poliisi on altaan reunalla”

Maauimalassa on ollut ennenkin kutsumattomia vieraita.

Lounais-Suomen

https://twitter.com/L_S_poliisi/status/1158627584172789761

poliisi ilmoitti Twitterissä tiistaina saaneensa vihiä opiskelijoiden laittomasta suunnitelmasta murtautua yöllä Samppalinnan maauimalaan.Kyseessä olivat ilmeisesti yliopistossa juuri opintonsa aloittaneet opiskelijat eli fuksit, sillä poliisi mainitsi twiitissään uudet opiskelijat.– Kyllähän poliisi on altaan reunalla, jos tällainen vapaa tieteenteko sitä edellyttää, poliisi kommentoi.Samppalinnan maauimala on yksi Turun suosituimmista kesänviettopaikoista. Viime kesänä kävijöitä oli noin 140 000. Vilkkaimpina viikkoina maauimalassa vierailtiin 12 000 kertaa.Maauimalassa on käynyt kutsumattomia vieraita aiemminkin. Tämän kevään avajaiset olivat lähellä myöhästyä ilkivallan vuoksi.Ilmeisesti skeittaamisesta johtuvia vaurioita oli 50 metrin altaan ja kahluualtaan pohjissa. Asiasta tehtiin tuolloin rikosilmoitus.