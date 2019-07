Turun seutu

Tielle kaatunut täysperävaunu tukkii tien Liedossa – Tie 10 poikki

Liedossa on tapahtunut tiistaiaamuna liikenneonnettomuus, josta aiheutuu liikenteellistä haittaa tielle 10.





Tie 10 Liedossa on jouduttu varhain tiistaiaamuna sulkemaan liikenteeltä täysperävaunun kaaduttua tielle. Paikalta saadusta kuvamateriaalista selviää, että perävaunu on kaatunut oikealle kyljelleen ja tukkii tien.Tarkka tapahtumapaikka sijaitsee Liedossa noin 400 metriä Kaurinkosken tienhaarasta Yliskulman suuntaan.Tie on suljettu liikenteeltä.