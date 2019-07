Turun seutu

Raisiossa kadonnut 7-vuotias poika löytyi

Poika löytyi yleisövihjeiden avulla

Raisiossa aiemmin lauantaina kadonnut 7-vuotias poika on löytynyt.



Bauhaus-myymälästä kadonnnut poika on löytynyt hyväkuntoisena Turun ohitustien pohjoispuolelta.



Poliisin mukaan katoamistiedotteen nähnyt kansalainen oli havainnut pojan ja saattanut hänet turvaan odottamaan vanhempiaan ja poliisia.



Juttua päivitetty klo 14.15: Poika on löytynyt.