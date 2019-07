Turun seutu

Turkulaisäiti pettyi huoltajuuspäätökseen – kaappasi lapsensa ja pakeni pitkin Eurooppaa

Äidin pettyminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

huoltajuuspäätökseen johti epätoivoiseen tekoon, joka sai lopulta päätöksen kansainvälisen etsintäkuulutuksen avulla. Turkulaisäiti, hänen miesystävänsä ja heidän kaappaamansa viisivuotias poika otettiin kiinni Puolassa kolmen viikon pakomatkan jälkeen.Lapsen vanhemmat olivat olleet aiemmin avoliitossa mutta eronneet vuonna 2014, jolloin lapsi oli jäänyt asumaan äitinsä luokse yhteishuoltosopimuksella. Lapsi kuitenkin sijoitettiin väliaikaisesti isovanhempiensa huostaan ja vuonna 2017 lopulta isälleen. Lapsi oli vuoroviikot äitinsä luona.Isä toimitti viime vuonna käräjäoikeuteen hakemuksen koskien lapsen yksinhuoltoa, ja helmikuussa 2019 käräjäoikeus antoi ratkaisun, jossa lapsi määrättiin asumaan isänsä luokse. Äiti sai määräyksen mukaan tavata lastaan joka toinen viikonloppu.Lapsi oli ollut määräyksen antopäivänä äitinsä luona. Isä oli kuitenkin suostunut siihen, että lapsi on äitinsä luona myös viikonlopun. Äiti oli tiedustellut lapsen isältä, milloin tämä tulee hakemaan lapsen. Isä oli ilmoittanut kellonajaksi 18, mutta kun hän oli tullut paikalle, ketään ei ollut kotona. Myöhemmin selvisi, että äiti oli jo vienyt lapsen pois maasta miesystävänsä kanssa.Pariskunta jäi kiinni kolmen viikon kuluttua Puolassa. Sitä ennen he olivat olleet ainakin Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa.Isä ei voinut pitää tuona aikana mitään yhteyttä poikaansa. Pojalle ei ollut joka yö matkan aikana järjestetty asianmukaista majoitusta vaan vastaajat olivat viettäneet pojan kanssa öitä muun muassa autossa. Lapsi oli Suomeen palattuaan puhunut asiasta päiväkodissa. Hän oli kertonut äidin etsivän kotia ja asuvan autossa.Käräjäoikeuden mukaan on selvää, ettei lapsi ollut ikänsä puolesta voinut antaa suostumustaan matkalle lähtemiseen.Puolustuksen mukaan lapsen tosiasiallista huoltosuhdetta ei ollut muutettu, joten teko ei täytä lapsikaappauksen tunnusmerkistöä. Lisäksi lapsen liikkumisvapautta ei ollut riistetty eikä lasta eristetty ympäristöstä tai hänen turvallisuudentunnettaan vaarannettu. Puolustus linjasi, että lapsen näkökulmasta tämä oli osallistunut perheen yhteiselle matkalle.Vastaajien mukaan motiivi matkalle lähtemiseen oli se, että molemmat olivat pitäneet viranomaisten toimintaa Suomessa epäoikeudenmukaisena. Käräjäoikeus katsoi, ettei syy toimi oikeuttamisperusteena, sillä valitusprosessi hovioikeuteen oli vielä kesken, eivätkä he siten olleet käyttäneet kaikkia keinoja kokemansa vääryyden oikaisemiseksi.Käräjäoikeus katsoi, että lapsi eristettiin kolmen viikon ajan muusta ympäristöstä kuin äitinsä ja kasvatusisänsä elinympäristöstä. Tekoa ei kuitenkaan katsottu törkeäksi sillä perusteella, että lapsella oli tavanomainen suhde äitiinsä ja tämä todennäköisesti piti matkaa lomamatkana.Sekä äiti että kasvatusisä tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi heidät määrättiin korvaamaan yhteisvastuullisesti lapsen isälle loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 2 000 euroa, ansionmenetyksistä 600 euroa, asianajokuluja 550 euroa ja oikeudenkäyntikuluja 3 000 euroa sekä lapselle kärsimyksestä 500 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.