Turun seutu

Turun AMK:n vastuuhenkilöä syytetään törkeästä virkarikoksesta – laittomat katsastukset jatkuivat vuosia

ammattikorkeakoulussa vastuuasemassa ollutta ihmistä vastaan on nostettu syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, syyttäjä kertoo STT:lle.Syyte liittyy epäiltyihin laittomuuksiin autojen katsastuksissa, joita koulussa on tehty osana ajoneuvo- ja insinööriopintoja. Ammattikorkeakoulu on myöntänyt jo aiemmin, että maahantuontikatsastuksia on tehty sekä lakien että oppilaitoksen omien ohjeiden vastaisesti.Syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja rekisterimerkintärikoksesta on nostettu yhtä ihmistä vastaan, jonka toimenkuvaan oppilaitoksessa kuului katsastustoiminta.Virheellinen toiminta ajoittuu oppilaitoksen mukaan pääosin vuosiin 2010–2017. Sittemmin AMK on kertonut lopettaneensa katsastustoiminnan.Autoalan firma sai syyttäjän mukaan rikoshyötyäJuttu sai alkunsa, kun Iltalehti kertoi viime vuoden helmikuussa, että Suomeen maahantuotuja autoja oli merkitty Turun AMK:ssa katsastetuiksi, vaikka todellisuudessa ne eivät olleet käyneet katsastettavina Turussa.Syytteet asiassa nostettiin toukokuussa, ja asiaa käsitellään käräjäoikeudessa näillä näkymin lokakuussa. Syyttäjä vaatii lisäksi autoalan liikkeeltä takaisin rikoshyötyä, jonka se on syyttäjän mukaan saanut, kun autot ovat välttäneet katsastamisen Turussa. Autoalan yritystä vastaan ei ole kuitenkaan nostettu syytteitä, vaan vain AMK:n työntekijää vastaan.Turun AMK on kertonut aiemmin, että se odottaa oikeusprosessin tulosta ennen kuin päättää, ryhtyykö se joihinkin toimenpiteisiin.