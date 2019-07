Turun seutu

Turkulaiset löytävät Tinderistä seksiseuraa keskimääräistä paremmin

Ilta-Sanomien suuren seksikyselyn mukaan Turun seudun ihmiset ovat muun Suomen lailla aktiivisimpia seksiseuran etsijöitä baareissa ja terasseilla.Kyselyyn osallistui 417 vastaajaa Varsinais-Suomesta, ja heistä 61,2 prosenttia oli löytänyt seksiseuraa noista perinteisimmistä pariutumispaikoista.Sen sijaan turkulaisten toiseksi suosituin paikka heittää verkot onnistuneesti poikkeaa suuresti muun maan vastauksista. Vastaajista 35,7 prosenttia oli nimittäin saanut seksiseuraa laivalta, mikä on 11,4 prosenttiyksikköä muuta maata enemmän.Selitys on luonnollisesti helppous, sillä Siljan tai Vikingin risteilyille pääsee kätevästi Turun satamasta ex-tempore tai jopa arkipäivisin. Jos risteilee usein, on mahdollisuus seksiseuran löytämiseen luonnollisesti suurempi.Kolmanneksi menestyksekkäin iskupaikka oli työyhteisö, sillä työpaikalta oli napattu joku sänkyyn 32,9 prosentissa vastauksista.Selvästi muuta maata onnekkaampia Turun seudun vastaajat ovat olleet erilaisissa sovelluksissa ja nettisivuilla, kuten vaikkapa Tinderissä. 31,7 prosenttia vastaajista oli löytänyt seksiseuraa niistä, mikä on 6,2 prosenttiyksikköä muun maan keskiarvoa enemmän.Eniten muita alueita perässä turkulaiset vastaajat olivat lavatansseissa. Vain 5,3 prosentilla oli onnistanut humpan lomassa, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä muuta Suomea vähemmän.Tiedot perustuvat IS:n suureen seksikyselyyn, johon vastasi verkossa kesäkuussa yhteensä 7 771 vähintään 16-vuotiasta.