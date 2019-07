Turun seutu

Murhayritys Turussa – käräjäoikeus vangitsi epäillyn naisen

Poliisin mukaan yksityisasunnossa tapahtunut veriteko oli erityisen raaka ja julma.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut perjantaina 60 -luvun alkupuolella syntyneen naisen todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä, kertoo poliisi tiedotteessaan.



Veriteko tapahtui yksityisasunnossa Turussa keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisin mukaan väkivalta on ollut erityisen raakaa ja julmaa. Uhri on kriittisessä tilassa sairaalahoidossa.



Poliisi vetoaa tutkinnallisiin syihin, eikä kerro tapauksesta vielä tarkemmin.