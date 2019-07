Juhani Tamminen poltti päreensä: Kotilaiturin kupeeseen ilmestyi luvaton vene –”Vie vehkeesi helvettiin hyvän sään aikana”

Turun seutu

on tullut mitta täyteen. Jääkiekkovaikuttaja ja mediapersoona julkaisi Facebookissa tiistaina tulikivenkatkuisen tilityksen ”kuurakettia muistuttavasta härpäkkeestä”, joka on toista kesää luvatta hänen laiturissaan.Kyse ei ole hetken mielijohteesta tapahtuneesta purkauksesta. Aurinkokuningas on päättänyt, että nyt loinen lähtee hänen laiturinsa kyljestä lopullisesti.Ilta-Sanomat tapaa Tamin hänen kotonaan Turun Moikoisissa. Kuuden venepaikan laituri sijaitsee vain kivenheiton päässä Tammisten viihtyisästä omakotitalosta.– Laituri rakennettiin 90-luvun loppupuolella. Idea oli minun, minä hoidin luvat kaupungilta ja keräsin jengin, ja sitten oli toinen kaveri, jonka kanssa rakennutettiin se. Meitä on tässä kuusi, ja jokainen meistä maksaa tästä vuokraa, Tamminen kertoo.Sen sijaan seitsemännestä ”paikasta” ei makseta mitään, Tamminen kertoo. Moottorivene vain ilmestyi laiturin viereen viime kesänä.– Katso nyt tätä. Ensin hän näkee hirveän maansiirtoduunin, sitten vetää tällaisen s-nan kelkan tuohon, sitten hirttää sen tähän näin, a) ilmoittamatta kellekään, b) maksamatta kenellekään, Tamminen avautuu.– Eniten v--aa se, että hän ei uskalla soittaa asiasta, kun hän vuorenvarmasti tietää, kenen venepaikkoja nämä ovat.Tamminen kertoo, että kyseiselle henkilölle laitettiin viestiä asiasta jo viime kesänä, kun vene ilmestyi laituriin ensimmäisen kerran.– Ilmoitin, että vie jumalauta helvettiin ne vehkeesi hyvän sään aikana. Vastaus on tässä. Täydellinen arroganssi. Aikakautena, kun puhutaan luontoarvoista ja omaisuuden kunnioittamisesta, joku tulee tänne ihan omin päin ja ottaa minikaivurin, Tamminen puhisee.Leijonalegenda uskoo, että vene kuuluu paikan ilman lupaa vallanneen henkilön pojalle.– Vastarannalla on satoja paikkoja vuokrattavana. Menisin tästä sinne 45 sekunnissa uimalla. Sen sijaan, että hän opettaisi pojalleen ajamaan pyörällä luvalliseen satamaan, täytyy laittaa vene tähän ja raiskata luontoa. En ollut uskoa silmiäni.Kuusi venepaikan haltijaa hoitaa laituria talkootöillä. He nostavat yhdessä telineet syksyllä pois ja asentavat ne keväällä.– Siten säilyy tyyli, kuri ja järjestys. Sitten tämä yksi kaivauttaa kysymättä paikan, Tami ihmettelee.Tamminen on asunut valtaosan kesästä mökillään Airistolla. Hän tuli käymään koiransa Sissin kanssa Turussa hoitamassa työasioita ja päätti nähtyään loisivan veneen jälleen laiturissa, että asialle on tehtävä viimeinkin jotain.– Minua alkoi niin paljon v-ttaa. Tiedän Facebookin voiman, minulla on 100 000 seuraajaa, joten soitin hovikuvaajalleni, joka kävi ottamassa kuvat veneestä.– Kyllä minä keinot keksin. Olen kuitenkin niitä, jotka vetoavat ensin ihmisen omaan älykkyyteen ja alkeellisiin käytöstapoihin. Ensin vedotaan omistajiin ja jos se ei auta, vedotaan viranomaisiin.Myös toisessa päässä laituria on sinne kuulumaton soutuvene. Sitä Tamminen on katsonut toistaiseksi läpi sormien, koska alustaa ei ole myllätty eikä luontoon kajottu.Muuten Tammisen kesä on sujunut mukavissa merkeissä. Hän heittää keikkaa puhujana ja esiintyjänä ja lopun ajan mökkeilee. Intohimoisella kalamiehellä on myös verkot vesillä.– Hankin juuri halvalla kuusi uutta verkkoa. Käyn hakemassa ne tänään, Tami kertoo.Syksyllä Tami nähdään pitkästä aikaa ruudussa, kun hän on mukana Suurin Pudottaja -ohjelmassa.– Olin viisi viikkoa siinä proggiksessa. Se oli hyvä kokemus, tykkäsin kyllä.Liikemiehen seuraava etappi on oman yrityksen Eurotam Oy:n 40-vuotisjuhla.– Aamulla on golfkierros ja illalla juhla Naantalissa. Sinne on paljon pelimiehiä ja -naisia tulossa paikalle, jääkiekkoleijona numero 79 kertoo.