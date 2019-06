Turun seutu

Turun satamasta keskustaan tilattu taksi kiersi naapuri­kunnan kautta ja maksoi 80 euroa – matka päättyi kovaa

Lounais-Suomen poliisi kertoo taksimatkasta, joka ei mennyt suunnitelmien mukaan ja päättyi välikohtaukseen.Sunnuntaiaamuna turistit ottivat taksin Turun satamasta ja halusivat Turun keskustan tuntumaan. Määränpää oli kirjoitettu paperille ja annettu kuskille.Kyyti oli kuitenkin kiertänyt naapurikunnan kautta ja maksanut 80 euroa. Sataman ja keskustan välillä on matkaa noin kolmisen kilometriä, ja autolla se taittuu parhaimmillaan alle kymmenessä minuutissa. Sen vuoksi matkan todellisen hinnan tulisi asettua huomattavasti maltillisempaan summaan.Matka päättyi poliisin mukaan kovaääniseen riitaan ja käsien heilutteluun.”Poliisin hälytyspartio joutui käymään paikan päällä edistämässä sovinnollisuutta. Vaikka yhteistä kieltä ei tuntunut löytyvän turistien tai kuljettajankaan kanssa, päästiin ongelmassa ohjein, neuvoin ja kehotuksin kaikkia tyydyttävään lopputulokseen”, poliisi kirjoittaa.Poliisi kertoo, että se on viime aikoina suorittanut taksiliikenteen valvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.Taksien asiat ovat poliisin mukaan olleet pääasiassa kunnossa ja vakavia puutteita on valvonnassa todettu vähän.