Turun seutu

Jättipalo Turussa – poliisilta tiukka viesti: ÄLÄ TULE PAIKALLE

Jättipalo Turussa – poliisilta tiukka viesti: ÄLÄ TULE PAIKALLE Nyt toistetaan : Tulipalo Turun Topinojan jätekeskuksessa

Tulipalo syttyi Topinojan jätekeskuksessa. Syttymissyystä ei ole vielä tietoa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai tiedon Turun Topinojan jätekeskuksesta syttyneestä tulipalosta lauantaiaamuna. Jätekeskus sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Turun keskustasta.



Poliisi on eristämässä aluetta taatakseen sammutustöiden sujuvuuden ja ihmisten turvallisuuden. Liikenne alueelle on katkaistu Ravurinkadulta, Riimukadulta ja Silakadulta. Poliisi kehoittaa välttämään alueella liikkumista autolla.

Poliisi on poistanut paikalta sammutustöitä häirinneen dronen lennättäjän. Paloalue on varsin lähellä lentoasemaa, ja viranomaisilla voi olla palopaikalla omaa lentotoimintaa.



Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kuvailee paloa kohtuullisen kokoiseksi. Paloa sammuttamassa oli useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Palon syttymissyytä ei tiedetä. Pelastuslaitos tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.