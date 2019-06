Turun seutu

Poliisi epäilee, että Raisiossa on tapahtunut henkirikos

25.6. 9:00

Lounais-Suomen poliisi tutkii tapausta.

Lounais-Suomen poliisilla on tutkittavana Raisiossa Petäsmäessä viikonloppuna tapahtunut epäilty henkirikos.



Poliisi on suorittanut asiassa kiinniottoja heti rikoksen tultua esille. Kiinniottoja on tapahtunut myös maanantaina 24.6.2019.



Esitutkinta on vasta alussa eikä poliisi tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää.