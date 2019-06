Turun seutu

Tunnistus valokuvasta narautti – ihmisiä laittomasti Suomeen tuoneelle salakuljettajalle vankeustuomio

koitui salakuljettajan kohtaloksi, kun Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi hänet vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä.Vastaaja oli järjestänyt kolmelle eri henkilölle väärennetyt passit, viisumit ja lentomatkat Kreikasta Suomeen elokuun ja lokakuun 2018 välillä.50-vuotias vastaaja itse kielsi syytteet ja väitti saapuneensa itsekin salakuljetuksen avulla turvapaikanhakijaksi Ruotsiin. Tapahtuman aikaisen oleskelunsa Kreikassa hän perusteli sillä, että oli tullut hakemaan hoitoa sairauksiinsa, sillä hän ei ollut saanut tarvitsemaansa hoitoa Ruotsissa.Kaikki kolme maahan laittomasti tullutta todistajaa maksoivat vastaajalle 4 000–5 000 per henkilö euroa passista, viisumista ja lentomatkasta. Yhden todistajan mukaan vastaaja oli ”kaikkien tuntema” rahanvälittäjä, jonka kanssa hän oli sopinut omasta ja veljensä matkasta Suomeen.Vastaajaa on kutsuttu ainakin seitemällä eri nimellä. Myös todistajat tunsivat henkilön eri nimillä mutta tunnistivat hänen kasvonsa esitutkinnan aikana esitetyn yhdeksän eri kuvan joukosta.Aiemmin samasta tapauksesta, törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä ja avunannosta törkeään väärennykseen maaliskuussa tuomittu henkilö pystyttiin liittämään vastaajaan. Henkilön puhelimesta löydettiin nauhoitettuja keskusteluita, joissa vastaaja mainittiin muun muassa lippujen varaamisesta puhuttaessa. Vastaaja väitti tuntevansa henkilön vain poikansa kautta. Puhelimessa oli myös lukuisia valokuvia miehistä kahdestaan, mikä käräjäoikeuden mukaan osoitti miesten tuntevan toisensa muutenkin kuin pojan kautta.Käräjäoikeus katsoi järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmäsäännöksen kriteerien täyttyvän epäilyksettä.– Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen laissa tarkemmin selostettuja rikoksia. Määritelmään sisältyy siis viisi kriteeriä, joiden tulee täyttyä samanaikaisesti. Nämä kriteerit ovat koko, kestoaika, järjestäytyneisyys, yhteistuumaisuus ja ryhmän suunnittelemien rikosten vakavuus, tuomiossa määriteltiin.Käräjäoikeus tulkitsi vastaajan toimineen yhteistyössä aiemmin tapauksesta tuomitun henkilön kanssa, joka oli ollut matkojen järjestämiseen liittyvissä asioissa yhteydessä kolmanteen, matkatoimistoa pitävään henkilöön.Käräjäoikeus katsoi, että toiminta oli ollut laajamittaista ja suunnitelmallista ja sillä oli pyritty saamaan taloudellista hyötyä. Siksi rikos oli kokonaisuutta arvostellen törkeä.Vankeustuomion lisäksi vastaaja tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 8 000 euroa. Korvausvastuu on 4 000 euron osalta yhteisvastuullinen aiemmin tapauksesta tuomitun henkilön kanssa.