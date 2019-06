Karkaileva koira sai purra neljää ihmistä, ennen kuin asiaan puututtiin – pikkutyttö sai vammoja kasvoihin ja kaulaan

Turun seutu

Karkaileva koira sai purra neljää ihmistä, ennen kuin asiaan puututtiin – pikkutyttö sai vammoja kasvoihin ja

Varsinais-Suomen

käräjäoikeus päätti, että pariskunta syyllistyi metsästyslain säännösten rikkomiseen ja vammantuottamukseen, kun heidän koiransa hyökkäsi kouluikäisen tytön kimppuun maaliskuussa 2018.Tyttö oli tullut koulusta bussilla ja lähtenyt kävelemään pysäkiltä kotiinsa päin, kun hän oli havainnut koiran juoksevan häntä kohti. Koira oli hypännyt tyttöä päin ja kaatanut tämän lumihankeen. Tytölle oli tullut haavoja kasvoihin, kaulaan ja korvan taakse. Tytön kertomus ja valokuvat eivät kuitenkaan osoittaneet varmuudella sitä, tulivatko haavat hampaista vai kynsistä.Koulubussin kuljettaja oli nähnyt koiran juoksevan tyttöä päin mutta ei sitä, mitä koira oli tehnyt. Kuljettaja kertoi nähneensä kyseisen koiran kaksi tai kolme kertaa aiemmin. Se oli ollut kytkettynä pihassa mutta ärhäkkä ulkopuolisia kohtaan. Koira on rodultaan kaukasiankoira.Tapahtumapaikka sijaitsi noin kilometrin päässä vastaajien kodista.Tytön kertomuksen mukaan hän oli pelännyt koiraa, ja se oli purrut häntä kerran aiemmin jalkaan leikkitilanteessa. Vastaajat ovat tytön sukulaisia.Todistajien mukaan koira oli ollut alueella useita kertoja irti ilman omistajia. Se oli purrut aiemmin asianomistajien mökkinaapuria. Tytön isän mukaan koiran karkailu oli viikoittaista. Myös vastaajien naapuri oli kertonut joutuneensa häätämään koiran pois kepillä. Lisäksi toinen todistaja kertoi koiran napanneen häntä hampailla kädestä, ja käteen oli jäänyt tapauksesta arpi. Hän tiesi myös toinen mökkiläisen, jota koira oli purrut tämän viedessä roskia. Hänen mukaansa kaikki lähialueen ihmiset pelkäsivät koiraa.Koiran omistajat kertoivat koiran olleen kytkettynä juoksuvaijeriin ennen karkaamista ja tytön päälle hyökkäämistä. Tapahtumapäivänä kiinnitysosan lukitusmutteri oli löystynyt. He eivät olleet voineet varautua siihen, ja heidän mukaansa koira ei ollut koskaan aiemmin karannut juoksuvaijerista. Koira oli ollut aiemmin kaksi kertaa vapaana, kun lapset olivat jättäneet oven auki.Koira on nyt luovutettu sijaiskotiyhdistykselle eikä ole tulossa takaisin vastaajille.Koiran omistaja kertoi esitutkinnassa, että koiran lenkki oli hajonnut ja että kyseessä täytyi olla valmistusvirhe. Käräjäoikeudessa hän kertoi, että tapahtumapäivänä kiinnitysosan lukitusmutteri oli löystynyt. Käräjäoikeus katsoi lausumien olevan ristiriidassa, mikä alensi näyttöarvoa.Käräjäoikeuden mukaan käsittelyssä tuli selvitetyksi, että kiinnitysvaijeri, -ketju ja lukitusosat eivät olleet riittäviä kyseisen kokoisen koiran kytkemiseksi. Omistajien tiedossa oli, että koira karkailee ja että se on aggressiivinen vieraita kohtaan. Omistajien katsottiin menetelleen huolimattomasti mutta ei törkeän huolimattomasti.Käräjäoikeus katsoi, että omistajat olivat huolimattomuudesta pitäneet koiraa luvatta irti ja he ovat sillä aiheuttaneet tytön vamman, joka ei ole vähäinen. Tytöllä oli diagnosoitu tapahtuman jälkeen traumaperäinen stressihäiriö.Molemmat omistajat tuomittiin maksamaan 30 päiväsakkoa, joka teki toiselle maksettavaa 450 euroa ja toiselle 630 euroa.Heidät velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan tytölle 2 250 euroa tilapäisestä haitasta, 2 500 euroa kosmeettisesta haitasta, 250 euroa lääkärinkuluja ja 150 matkakuluja sekä asianomistajien oikeudenkäyntikulut 3 200 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.