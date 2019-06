Nuori mies ja tyttö tuomittiin murhasta – uhrina pyörätuolissa ollut nainen, naapuri soitti poliisille kuultuaan järkyttäviä ääniä

Turun seutu

Nuori mies ja tyttö tuomittiin murhasta – uhrina pyörätuolissa ollut nainen, naapuri soitti poliisille kuultua

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut nuoren miehen ja teini-ikäisen tytön Salossa viime marraskuussa tehdystä murhasta.23-vuotias mies tuomittiin murhasta elinkautiseen. 16-vuotias tyttö taas sai lievemmän, yhdeksän vuoden vankeustuomion. Hän oli henkirikoksen tehdessään nuori ja lisäksi alentuneesti syyntakeinen.Oikeuden mukaan kaksikko murhasi pyörätuolissa olleen naisen tämän kotona.Henkirikos tapahtui 1.11.2018 salolaisessa yksityisasunnossa. Hälytyskeskus sai ensimmäisen soiton naapureilta ennen puolta yötä. Asunnon yläpuolella asuva naapuri kertoi, että alakerrasta kuuluu tappelun ääniä ja kuulostaa siltä, että siellä heitellään huonekaluja. Asunnossa oli tuolloin useita henkilöitä.– Ei tuo ole vain juhlimista, kyllä se on jotain muutakin, käräjäoikeuden käsittelyssä kuunnellussa puhelussa sanottiin.Poliisi kävi paikalla, jonka jälkeen tilanne rauhoittui hetkeksi. Hälytyskeskus sai toisen soiton samalta naapurilta kello yhden yhden jälkeen yöllä.– Täällä on ihan hirveä meteli. Joku mies vain huutaa, että tapan sinut, naapuri kuvaili nauhalla.Poliisi kävi toistamiseen paikalla, jolloin he näkivät asunnon ikkunan läpi lattialla makaavan elottoman naisen.Nainen todettiin kuolleeksi, ja jalan paikalta paenneet tuomitut otettiin kiinni lähistöltä samana yönä. Heidän vaatteissaan oli runsaasti uhrin verta, ja he olivat päihtyneitä.