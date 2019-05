Turkulaisen lukion opettaja teki kohtalokkaan näppäilyvirheen – tieto stipendistä lähti väärille opiskelijoille

Turun seutu

Turkulaisen lukion opettaja teki kohtalokkaan näppäilyvirheen – tieto stipendistä lähti väärille opiskelijoill

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkulaisen abiturientin äiti sai maanantaina yllätyssoiton tyttäreltään.Tytär kertoi innoissaan, miten hän on saamassa stipendin Turun kaupungilta. Opettaja oli lähettänyt Wilma-viestin, jossa hän pyysi tyttäreltä tilinumeroa stipendin maksua varten.– Tytär ihmetteli, että miksi hän saa stipendin. Yleensä stipendit menevät aina samoille ihmisille. Stipendejä annetaan luokan parhaille, äiti kertoo.Tytär ihmetteli samalla, miksi hän saa jo nyt ylioppilaille tarkoitetun stipendin.Hän kirjoittaa ylioppilaaksi kolmessa ja puolessa vuodessa. Hän on abiturientti, mutta hän valmistuu ensi jouluna.– On muitakin, jotka valmistuvat vasta ensi jouluna. Hekin olivat saaneet saman viestin.Pian tilanne selvisi.Opettajalta tuli tunnin kuluttua pahoitteluviesti, jossa hän ilmoitti aiheettomasta lähetyksestä. Viesti oli tarkoitus lähettää ainoastaan 16 stipendin saajalle. Wilma-viesti oli lähtenyt liian laajalla jakelulla.Opettaja kertoo IS:lle, että hänellä sattui lyöntivirhe.– Olen pyytänyt tätä rehtoria myöten anteeksi neljä kertaa.Opettaja kertoo, että Turku käyttää koulujen viestinnässä Wilma-palvelua. Sen lisäksi Turulla on oma stipendijärjestelmänsä, jota varten pitää pyytää stipendin saajan tilinumero.– Tarkkaan kolmeen kertaan tarkistin, että lähetin viestin niille parhaille, jotka ovat stipendinsä ansainneet. Mutta siinä järjestelmässä on sellainen ylin täppä. Siinä tulee valituksi ryhmä, johon on siirretty neljä vuotta lukiota käyvät ihmiset.Opettaja painoi vahingossa täppää. Viesti lähti abiturienteille, jotka eivät valmistu vielä tänä keväänä.Hän sai nopeasti palautetta, että viesti oli lähtenyt myös abiturienteille, jotka valmistuvat loppuvuonna.– Heti korjasin, kun huomasin, että tässä on kyse virheestä. Oikaisin niin nopeasti kuin mahdollista.