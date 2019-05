Turun seutu

Näin EU vaikutti perheenäiti Hannan, 32, elämään yhden tavallisen arkipäivän aikana heti aamusta alkaen

Viiden vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klo 6.00

Klo 7.00









Klo 7.40–14.45

Klo 15.30–17.00









Klo 18

Klo 19–21





Klo 22