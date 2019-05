Kuvat: Kenelle Kimmo Elomaan 1000 euron seteliniput kuuluivat? Käräjäoikeus päättää liikemiehen tuomiosta tänään

Turun seutu

Kuvat: Kenelle Kimmo Elomaan 1000 euron seteliniput kuuluivat? Käräjäoikeus päättää liikemiehen tuomiosta tänä

Varsinais-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Puolustus





Seteliniput aamutakin taskussa