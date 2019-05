Turun seutu

Veneilijät löysivät oudon luontoilmiön Turun saaristosta – ”raatelujäljet” saivat asiantuntijankin ymmälleen

Juuri nyt

Turkulainen









Lind epäilee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmatieteenlaitoksen