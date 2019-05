Turun seutu

Veneilijät löysivät oudon luontoilmiön Turun saaristosta – ”raatelujäljet” saivat asiantuntijankin ymmälleen

Turkulainen









Lind epäilee

Ilmatieteenlaitoksen

Ilta-Sanomien lukija Eija Lind https://www.is.fi/haku/?query=eija+lind oli miehensä kanssa viikonloppuna veneilemässä Turun saaristossa, kun he törmäsivät erikoiseen luonnonilmiöön.Iniön eteläpuolella sijaitsee Mossala Fjärden, jonka yksi saarista on Paraisiin kuuluva Brandören. Saarella näytti siltä, kuin luonnonvoimat olisivat tosissaan päässeet jylläämään rantaviivan tuntumassa.– Isoja, varmaan viiden tonnin painoisia kiviä oli siirtynyt rannasta 5–8 metriä eteenpäin. Kuopat olivat vieläkin näkyvissä, Lind kertoo.Lisäksi puita oli ”raadeltu” noin kahden metrin korkeudelta., että saarelle olisi iskenyt voimakas trombi, sillä samanlaisia jälkiä oli näkyvissä vain rannassa noin 150 metrin kaistaleella. Missään muussa saaressa ei ollut samanlaisia jälkiä.– Ehkä myrsky on nostanut jäät niin ylös, että ne ovat kaarnanneet puut. Siellä näytti siltä kuin kaivinkone olisi käynyt, Lind kuvailee.Erikoisia jälkiä ei ole välttämättä huomattu aiemmin, sillä kyseisen rantapalasen lähellä ei ole asutusta. Siksi on myös vaikea arvioida, milloin ja mikä tuhoja on tehnyt.– Onneksi siellä ei ollut ihmisiä, se olisi ollut ihan kauheaa. Siinä olisivat varmasti veneetkin lentäneet, Lind sanoo.päivystävän meteorologin Nina Karuston https://www.is.fi/haku/?query=nina+karuston mukaan kivien liikkumiseen ei välttämättä tarvita edes myrskyä tai muuta luonnonvoimaa. Jää jo itsessään saattaa tehdä suuriakin tuhoja.– Sään vaikutusta on vähän hankala arvioida, mutta lähtökohtaisesti jää on todennäköisesti aiheuttanut tämän.– Itselläni on sellaisia kokemuksia, että laituri on liikkunut jään mukana muutaman kilometrin päähän. Siinä on tosi suuri voima, hän kertoo.Karusto päättelee kaatuneiden puiden suunnasta, että kyseessä ei olisi trombi.– Keväällä ei ole ollut huhti–toukokuussa edes ukkosia, ja trombissa puut kaatuvat sikin sokin, eivät samaan suuntaan.Karuston mukaan jäiden liike on saattanut olla tässä kohdassa juuri sopivasti siihen suuntaan, jossa rantaviivakin on ollut. Myös matalapaineella on voinut olla vaikutusta.– On ehkä tuullut hyvin voimakkaasti yhteen suuntaan. Jää pystyy viemään mukanaan monen tonnin painoisia kiviä. Maan laatukin saattaa olla tässä kohdassa sellainen, että se antaa helposti periksi, jolloin kivet pääsevät liikkumaan.

Sen sijaan puun kaarnan kulumista noin korkealta on vaikea selittää.– Noin ohut mänty olisi kaatunut kiven tieltä, jos kivi olisi liikkunut sitä kohti. Samoin jään liikkuminen olisi aiheuttanut puuhun vahinkoa myös alempana runkoa.Karusto löytää äkkiseltään vain yhden selityksen suurelle jäljelle.– Epäilisin, että kaarnaa on syönyt jokin eläin. Saarelle on varmasti talvella päässyt hyvin jäätä pitkin.