Turun seutu

Kouluissa paljastunut järkyttävä seksi-ilmiö veti rehtorin ymmälleen – ”Voiko tämä olla edes totta”

Kaarinan ja Turun kouluissa on paljastunut hälyttävä ilmiö, josta on lähtenyt kirje oppilaiden koteihin. Seitsemäsluokkalaiset ja muutamat kuudesluokkalaiset ovat lähettäneet toisilleen alastonkuvia ja kuvia omista sukuelimistään. Myös videoklippejä on lähetetty.Kuvia on julkaistu myös ilmeisesti turkulaisten nuorten ylläpitämällä Instagram-tilillä. Ainakin osassa kuvista on ollut mukana henkilön nimi. Tilit on sittemmin poistettu.Jotkut oppilaat ovat kertoneet, että kuvien tarkoituksena on etsiä seksikumppania, jonka kanssa harjoitella ennen ”sen oikean” löytymistä. Seksiä harrastettaessa ei käytetä kondomia, koska se ”pilaa nautinnon”. Mukana on arvioiden mukaan kymmeniä oppilaita Kaarinasta ja Turusta.Kaarinalaisen koulun rehtori lähetti keskiviikkona kirjeen asiasta 5.–8.-luokkalaisten vanhemmille. Rehtori kertoo Ilta-Sanomille vanhempien reaktioiden olleen epäuskoisia ja järkyttyneitä.– Viesti oli kamala, mutta vanhemmat ovat olleet ovat kiitollisia siitä, että asiasta kerrotaan, jotta siitä voidaan puhua kotona. Onhan tässä itsekin ihmeissään. Välillä tulee sellainen olo, että voiko tämä olla edes totta.Rehtori kertoo, että asia tuotiin ilmi myös tulevien seitsemäsluokkalaisten vanhempainillassa.– Kyllä se aika tyrmistyneen vastaanoton sai. Osa oli epäuskoisia ja osa reagoi niin, että tämä on ihan kauheaa.Vyyhti alkoi purkautua, kun jotkut oppilaat olivat kuulleet huhuja toiminnasta ja kertoneet siitä aikuisille.Lukuvuotta on enää kaksi viikkoa jäljellä, ja koulussa pohditaan jo keinoja ennaltaehkäistä vastaavanlaista toimintaa.– Tottakai näistä asioista on puhuttu esimerkiksi terveystiedon tunneilla. Opetus on kuitenkin suunnattu vähän vanhemmille oppilaille, ja esimerkiksi 8-luokkalaisille oli aiheesta messut. Ehkä ollaan oltu jälkijunassa siinä, että nämä asiat alkavat olla ajankohtaisia entistä nuoremmille. Syksyllä täytyy kohdentaa valistusta tehokkaammin myös nuorempiin, rehtori pohtii.Koska kesä on alkamassa, kotien osuus tulee entistä tärkeämmäksi. Siksi koulussa koettiin tärkeäksi tiedottaa asiasta välittömästi, vaikka aivan tarkkoja tietoa ilmiön laajuudesta ei olekaan.– Olen laittanut tästä viestiä muillekin Kaarinan kouluille. Muissa kouluissa ei ole minun tietääkseni tullut tällaista vielä ilmi, mutta sehän ei tarkoita, etteikö sitä olisi tapahtunut. Näillä ilmiöillä on tapana levitä laajalle.Koulu on tehnyt Instagram-tileistä poliisille tutkintapyynnön ja sen lisäksi yleisen ilmoituksen, sillä kuvat voivat tulla myös muuta kautta vastaan.– Netti on ikävä paikka, sillä kuvat voivat säilyä, vaikka tekeminen loppuu. Me ajatellaan, että nuoret hallitsevat somen, ja he itse ajattelevat hallitsevansa sen. Silti ei ehkä ymmärretä, että vaikka poistaisi kuvan, se on voinut jo levitä vaikka mihin.Rehtori toivoo, että kotona keskusteltaisiin asiasta avoimesti.– Huolettaa, kuinka moni näistä nuorista tekee tätä siksi, että on kuullut kaikkien tekevän niin. Se voi olla itselle todella vastenmielistä, mutta sitä tehdään, koska luullaan, että niin kuuluu tehdä.– Kodin ja koulun täytyy yhdessä informoida, että näin ei kuulu tehdä ja että tämä ei ole hyväksi. Miten aikuisen sana menee nuorelle läpi, se on sitten eri asia.Rehtori toivoo, että ilmiö olisi samalla lailla ohimenevä kuin muut lasten keksimät villitykset. Hän nostaa esimerkiksi ”happihumalan”, jossa toista kuristetaan niin kauan, että hän on pyörtymäisillään.– Buumi tulee noin viiden vuoden välein. Kun siihen puututaan ja aikuinen kertoo se olevan hölmöä, se yleensä loppuu.Rehtori ei haluaisi koulun oppilaiden joutuvan leimatuiksi tapahtumien vuoksi, sillä vielä ei edes tiedetä tarkkaan, kuinka moni on todellisuudessa osallistunut niihin.– Osa lähtee Turkuun muihin kouluihin, ja toivon, että he eivät menisi sinne otsassaan leima, että he ovat sieltä tietystä koulusta. Kaikki oppilaat eivät ole olleet mukana. Kyseessä ei ole myöskään yhtä koulua koskeva ilmiö.Rehtorin mielestä on hyvä, että asia tulee julkisuuteen.– Näin tieto ilmiöstä saadaan leviämään ja vanhemmille asti. Osa voi kuvitella, että minun lapseni ei mitenkään voi olla osallisena tällaisessa, vaikka totuus voi olla toinen.