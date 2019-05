Turun seutu

Tupakointi vuoteessa johti 45 000 euron korvauksiin – oikeus ei pitänyt tekoa vahinkona

vuoden 2014 joulukuussa rivitalossa syttyneen tulipalon syttymissyy varmistui Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Talossa asunut mies myönsi yrittäneensä sytyttää tupakkaa sängyssä ja jättäneensä tupakan ja sytyttimen sängylle, kun hän lähti hakemaan uutta sytkäriä keittiöstä. Kun hän tuli takaisin, sänky oli tulessa.Kuuden asunnon rivitalo vaurioitui pahoin, ja viereiseen asuntoon tuli vesivahinko. Lisäksi savu levisi muihin asuntoihin. Yhteensä 15 ihmistä evakuoitiin tulipalossa.Mies kiisti syyllistyneensä asiassa yleisvaaran tuottamukseen tai varomattomaan käsittelyyn. Hän kertoi, että toimi kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotta tapahtumaa ei olisi sattunut. Hänen mukaansa kyse oli vahingosta.Oikeus katsoi näytetyksi, että mies oli yrittänyt tukahduttaa paloa painamalla toppaliivin palon päälle. Uusien liekkien roihahdettua mies oli heittänyt huoneessa olleen toisen sängyn palavan sängyn päälle, poistunut asunnosta ja hälyttänyt apua. Oikeus ei ostanut miehen perusteluita siitä, etteikö teko olisi ollut vähintäänkin tuottamuksellisesta rikoksesta.– On yleisesti tiedossa, että tupakointi vuoteessa aiheuttaa palon vaaraa, joka tässä tapauksessa on myös konkretisoitunut. Ryhtyessään sytyttämään savuketta vuoteessa ja laskettuaan savukkeen tai sytyttimen vuoteen päälle, vastaaja on ottanut riskin tulipalon syttymisestä.Oikeus katsoi, että huolimattomuutta lisäsi se, että mies oli poistunut huoneesta.– Teko on tapahtunut yöaikaan, jolloin rakennuksen muut asukkaat ovat olleet nukkumassa. Koska rakennuksessa on ollut muita asuntoja ja palo olisi voinut levitä ullakon kautta, on vastaajan teko ollut omiaan aiheuttamaan yleistä hengen ja terveyden vaaraa.Varomaton tupakointi sängyssä maksoi vakuutusyhtiölle yli 134 000 euroa.Mies tuomittiin vajaan 800 euron sakkoihin yleisvaaran tuottamuksesta. Oikeus otti huomioon miehen tuottamuksen asteen ja vakuutusyhtiön taloudellisen aseman. Hänet määrättiin korvaamaan palosta vajaat 45 000 euroa. Lisäksi maksettavaksi tulevat viivästyskorot heinäkuun 2015 lopusta lähtien.Tuomio annettiin maaliskuussa, ja mies on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.