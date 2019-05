Turun seutu

Logomon silta viivästyy jälleen – loppulasku kasvoi 2,5 miljoonaa euroa

kävelysilta valmistuu viimeisimmän arvion mukaan kesällä 2020.Alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan sillan olisi pitänyt valmistua joulukuussa 2018. Viime lokakuussa Turun kaupunki tiedotti valmistumisen siirtyvän heinäkuulle 2019.Ajurinkadulta Logomoon johtavasta 140 metriä pitkästä sillasta järjestettiin vuonna 2016 suunnittelukilpailu. Kilpailun voitti Jousi-niminen suunnitelma, jossa ripustettu rakenne kiinnittyy viiteen tukitorniin, jotka sijoittuvat sillan päihin ja junalaiturien kohdalle. Tukitornien pystytys on loppusuoralla.Turun kaupungin mukaan sillan rakennustyöt ovat siirtyneet useasta syystä.– Sillan vaativa tekninen suunnitteluratkaisu ja kaareva muoto ovat edellyttäneet ennakoitua pidempää suunnitteluaikaa. Sillan kestävyyttä tai toimivuutta ei ole turvallisuussyistä voitu millään tavalla vaarantaa. Siksi ulkopuolelta tilattua suunnittelua on jouduttu jatkamaan niin kauan, että riittävän lujuuden ja toimivuuden takaava suunnitteluratkaisu löydettiin, kaupunki tiedotti torstaina.Hankkeen aikataulua on viivästyttänyt myös sillan pääkannattimen teräsosien pitkä toimitusaika. Sillan rakenteen osasuunnitelmien määrä on nelinkertaistunut alkuperäiseen määrään verrattuna. Siksi pääkannattimen asennustyöt siirtyvät syksyyn 2019.Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa 2018 sillan kokonaisrakennuskustannukseksi 13,5 miljoonaa euroa. Tähän mennessä hankkeeseen on käytetty yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa, ja tarkennettujen laskelmien mukaan sillan kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 16 miljoonaa euroa.Määrärahan korotusta käsitellään Turun kaupunkiympäristölautakunnassa ensi viikolla.