Salon kaupunki vaati nettihyökkäyksistä alun perin 1,8 miljoonan euron korvauksia – käräjäoikeus päätyi 350 euroon

käräjäoikeus on tuominnut 20-vuotiaan miehen useista vuosina 2016–2017 tehdyistä nettihyökkäyksistä.Myös tapahtuma-aikaan 16-vuotias poika tuomittiin tietojärjestelmän häirinnästä ja yllyttämisestä tietojärjestelmän häirintään nuorena henkilönä. Syyttäjä oli kuitenkin jo aiemmin luopunut alaikäisen pojan rangaistusvaatimuksesta.Päätekijä tehtaili useita palvelunestohyökkäyksiä muun muassa Salon kaupungin ja Salon seudun koulutuskuntayhtymän verkkosivuille.Mies kaatoi parin kuukauden aikana useaan otteeseen muun muassa kaupungin sähköpostin ja potilastietojärjestelmän. Hyökkäykset estivät pääsyn koululaisten vanhemmille tuttuun opiskelijahallintojärjestelmään Wilmaan.Epäiltyjen jäljille päästiin, kun erään koulun rehtorille oli lähetetty sähköpostiviesti, jossa vaadittiin oppilaille parempaa palautetta Wilmassa. Viestissä ilmoitettiin hyökkäysten jatkuvan, jos palaute on negatiivista ja olot eivät parane. Tutkinnassa selvitettiin sähköpostilaatikon omistaja.Lisäksi myöhemmin yksi kaupungin työntekijä huomasi, että hänen Facebook-tililleen muut-kansioon oli tullut asiaan liittyvä viesti.Pääsyytetyn tietokoneelle suoritetussa etsinnässä löytyi todisteita siitä, että koneelta oli tehty haittaohjelmalla palvelunestohyökkäyksiä. Muun muassa kohteiden IP-osoitteet pystyttiin selvittämään.Todisteina esitettiin myös vastaajien viestinvaihto Whatsapp-sovelluksessa, jossa he keskustelivat muun muassa Wilman kaatamisesta ja haittaohjelman käytöstä.Vastaaja tuomittiin kuudesta eri tietojärjestelmän häirinnästä 90 päiväsakkoon, joista maksettavaa kertyi 540 euroa.Vastaajat joutuvat korvaamaan Salon kaupungille yhteisvastuullisesti 350 euroa ja Salon koulutuskuntayhtymälle 315 euroa.Käräjäoikeus määräsi täysi-ikäisen vastaajan korvausvelvollisuutta soviteltavaksi kolmasosalla. Hän joutuu korvaamaan kiinteistötietojärjestelmiä kehittävälle Agenteq Solutions Oy:lle aiheuttamastaan vahingosta 9 540 euroa ja oikeudenkäyntikuluja 7 946 euroa. Nettihyökkäykset estivät useita kertoja selainpohjaisen Tampuuri-toiminnanohjauspalvelun käytön helmikuussa 2017.Vastaaja joutuu lisäksi maksamaan korvauksia Traficomille 3 100 euroa sekä Verohallinnolle vahingoista 3 600 euroa ja oikeudenkäyntikuluja 530 euroa.Asianomistajien vaatimukset olivat huomattavasti suurempia. Syytteitä luettaessa Salon kaupunki vaati vahingonkorvauksia 1,8 miljoonaa ja kuntayhtymä 80 000 euroa. Kaupunki päätyi alkuperäiseen laskelmaan kertomalla menetetyt työtunnit kaikkien työntekijöiden keskituntiansiolla. Salo työllistää noin 2000 ihmistä.Käräjäoikeuden käsittelyssä kaupunki pienensi summaa ja vaati miehiltä yhteisvastuullisesti noin 32 000 ja kuntayhtymä 20 000 euron korvauksia. Verohallinto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (nykyinen Traficom) vaativat miehiltä yhteensä vajaan 9 000 euron korvauksia. Agenteq Solutions vaatii miehiltä korvauksia noin 14 000 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.