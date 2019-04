Turun seutu

Paraisilta löytyi miehen ruumis – tapahtumapaikalta kuului kovaäänistä puhetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Garsbölen saaren edustalta Paraisilta löytyi ruumis keskiviikkona puoli kahdeksan aikaan aamulla. Havainnosta ilmoitti hätäkeskukseen ulkopuolinen henkilö.Paikalla kävivät kävivät pelastuslaitoksen helikopteri ja merivartioston partio.Tapahtumapaikalta vainajan vierestä löytyi soutuvene, ja vainajan käsi oli kietoutunut veneen kiinnitysköyteen. Vuonna 1945 syntyneen miespuolisen vainajan henkilöllisyys on poliisin tiedossa, ja omaisille on ilmoitettu kuolemasta. Vainajalla oli päällään tavalliset ulkovaatteet.Lounais-Suomen poliisin mukaan asiaan ei epäillä liittyvän rikosta. Poliisi selvittää vainajan liikkeitä ennen tämän kuolemaa ja pyytää ilmoittamaan asiaan liittyvistä havainnoista.Silminnäkijän mukaan veneen löytöpaikan suunnalta on kuulunut kovaäänistä puhetta tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.Vihjeet voi ilmoittaa sähköpostiin vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse virka-aikana numeroon 0295 444 984.Poliisi jatkaa asian tutkimista kuolemansyyntutkintana.