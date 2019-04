"Jos saisin sut henkilökohtaiseks seksileluks" – oppilaille viestitellyt opettaja tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Turun seutu

"Jos saisin sut henkilökohtaiseks seksileluks" – oppilaille viestitellyt opettaja tuomittiin ehdolliseen vanke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Tarkoituksena kohottaa oppilaan itsetuntoa"

Rehtori antoi miehen jatkaa opetusta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi maanantaina ehdolliseen vankeuteen 40-vuotiaan miesopettajan, joka oli muun muassa lähetellyt seksuaalissävytteisiä viestejä lukioikäisille oppilailleen.Mies työskenteli tekojen aikaan määräaikaisena musiikinopettajana Kaarinan lukiossa. Oikeuden mukaan mies loi erityisen luottamuksellisen suhteen osaan oppilaista olemalla heihin tiiviissä puhelin- ja viestiyhteydessä myös kouluajan ulkopuolella ja koulunkäyntiin liittymättömissä asioissa.Joillekin oppilaille mies ryhtyi lähettämään seksuaalissävytteisiä viestejä. Yksi oppilaista kertoi puhuneensa miehen kanssa päivittäin vuosina 2016–2017.– (Tuomittu) oli kertonut hänen olevan seksikäs tapaus, yllyttänyt häntä pukeutumaan ilman liivejä, yllyttänyt lähettämään kuvia, todennut, että oppilas näyttäisi vielä paremmalta ilman paitaa sekä todennut toivovansa, että saisi oppilaan pariksi päiväksi henkilökohtaiseksi seksileluksi, käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.Oikeudessa mies kiisti osan viestittelystä. Toisten viestien sävy oli hänen mielestään ymmärretty väärin.Mies oli esimerkiksi sanonut yhdelle oppilaistaan Snapchat-keskustelussa, että "oot oikeasti tosi tosi seksikäs tapaus". Miehellä ei kertomansa mukaan ollut asiassa mitään taka-ajatuksia, vaan viestin tarkoituksena oli ainoastaan kohottaa oppilaan itsetuntoa.Oikeudessa oli esillä myös miehen ja saman oppilaan välinen keskustelu, jossa mies sanoi, että "jos vaikka saisin sut eka pariks päiväks henkilökohtaiseks seksileluks suljettuun tilaan niin siitä olisi hyvä lähteä". Mies kiisti lähettäneensä viestiä ja sanoi, että keskustelu oli väärennetty. Oikeus ei kuitenkaan löytänyt siitä näyttöä.Oppilaiden mukaan mies myös vei heitä anniskeluravintoloihin ja tarjosi heille alkoholia. Osa oppilaista ei ollut täysi-ikäisiä tapahtuma-aikaan.Miehellä oli suosikkioppilaita, joille hän muun muassa antoi merkintöjä kursseista, joita oppilaat eivät olleet oikeasti suorittaneet. Oikeus kiinnitti huomiota siihen, että opettajan antamilla arvosanoilla voi olla oppilaille ratkaiseva merkitys heidän tulevaisuuttaan ajatellen.– (Tuomitun) toiminta on johtanut siihen, että eräs oppilas on pelännyt, että (tuomittu) ei enää viestittele hänen kanssaan, jos hän lopettaa yhteydenpidon tai vastaa "väärin". Toiset oppilaat taas ovat joutuneet sen kohteeksi, että (tuomittu) on kertonut muille oppilaille heidän henkilökohtaisia ja intiimejä asioitaan, oikeus sanoi.Osa oppilaista kertoi, että tutkinnan alettua mies käski heitä sanomaan, että mitään ei ollut tapahtunut sekä poistamaan häneltä saamansa viestit.Koulussa oli kiinnitetty huomiota miehen ja oppilaiden väleihin ja niistä liikkuneisiin huhuihin. Vuonna 2017 mies oli kahteen kertaan rehtorin puhuttelussa, mutta rehtori katsoi, että mies pystyi jatkamaan tehtävässään.Asian selvittely alkoi toden teolla, kun joukko oppilaita laati joulukuussa 2017 kirjeen miehen toiminnasta ja toimitti sen suoraan koulun johtoportaaseen rehtorin ohi. Oppilaiden apuna oli koulun naispuolinen opettaja, jonka kanssa miehellä oli huonot välit.Oikeuden mukaan mies oli syyttänyt toista opettajaa siitä, että abiturientit eivät saaneet olla mukana koulun musikaalissa. Mies oli muun muassa sanonut, että oppilaiden ei pitäisi mennä naisen tunneille ja että oppilaiden pitäisi kerätä nimilistaa, jota voitaisiin käyttää naista vastaan. Oikeuden mukaan mies oli myös sanonut, että opettaja pitäisi "vetää kölin alta".Keväällä 2017 opettaja huomasi, että oppilaita alkoi jäädä pois hänen kursseiltaan. Lisäksi naisen opettamisesta tehtiin valitus, joka johti hänen poistamiseensa koulun musikaalitiimistä.Oikeuden mukaan mies hyväksikäytti oppilaiden luottamusta ja sai oppilaat toimimaan naisopettajaa vastaan. Oikeuden mukaan oli selvää, että mies oli mustamaalannut toista opettajaa vahingoittamistarkoituksessa.Oikeus katsoi, että mies ei ollut käyttäytynyt asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Käräjäoikeus tuomitsi miehen 40 päivän ehdolliseen vankeuteen virka-aseman väärinkäyttämisestä. Mies kiisti syytteen ja vaati sen hylkäämistä.