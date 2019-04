Turun seutu

Kaarinalainen äiti kaappasi kolme lastaan ulkomaille

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut vuodeksi ehdolliseen vankeuteen äidin, joka vei kolme lastaan vuodeksi ulkomaille näiden isän tietämättä. Äiti tuomittiin lapsikaappauksesta ja vapaudenriistosta.Äiti ja isä olivat eronneet, ja heille oli määrätty yhteishuoltajuus. Kolme lasta, iältään nyt viisi, seitsemän ja 10 vuotta, olivat muuttaneet äitinsä kanssa Kaarinaan, ja Helsingissä asuvalla isällä oli oikeus nähdä heitä joka toinen viikko. Isällä ja lapsilla on Suomen kansalaisuus.Lokakuussa 2017 äiti oli matkustanut lapsiensa kanssa Ruotsiin ja sieltä edelleen Britanniaan. Isä oli kuullut asiasta vasta heidän lähtönsä jälkeen, kun hänen Britanniassa asuva siskonsa oli ilmoittanut siitä.Äiti kertoi todistuksessaan asuneensa ex-miehensä veljen luona ja että hänen tarkoituksensa ei ollut jäädä pysyvästi maahan. Hän oli saanut oleskelunsa aikana työpaikan, ja lapset olivat aloittamassa koulua ja päiväkotia.Äiti oli kuitenkin sen jälkeen lähtenyt Britanniasta Somaliaan, jossa perhe asui vuokra-asunnossa. He asuivat Somaliassa noin vuoden, jonka jälkeen he olivat äidin mukaan olleet palaamassa Suomeen.Interpol otti äidin ja lapset kiinni Dubaissa, jonka jälkeen lapset palautettiin Suomeen. Äidin mukaan Somaliasta ei ollut suoraa lentoa, ja siksi he olivat joutuneet lentämään Dubain kautta.Äiti oli pidätettynä Dubaissa 15 päivää, jonka jälkeen hän oli joutunut jäämään sinne, koska hänellä ei ollut tuolloin voimassa olevaa passia. Äiti pääsi lopulta Suomeen jouluaattona 2018.Isä ei ollut kuullut lapsistaan koko sinä aikana, kun he olivat olleet Somaliassa.Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana äidin kertomusta siitä, että hänen tarkoituksensa ei ollut jäädä pysyvästi Britanniaan tai Somaliaan. Käräjäoikeus katsoi, että äidin tarkoituksena oli lasten asuinvaltion muuttaminen.Käräjäoikeus piti asianosaisten kertomusten perusteella selvitettynä, että isä ei ollut antanut suostumustaan lasten viemiseen pois maasta ennen lähtöä tai sen jälkeen.Äiti tuomittiin vuoden ehdollisen vankeuden lisäksi maksamaan isälle kärsimyksistä 2 000 euroa ja kullekin lapselle 3 000 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.