”Katsotaan, kun se vuotaa kuiviin” – isäpuolensa 61 veitseniskulla surmannut mies määrättiin mielentilatutkimukseen

käräjäoikeus on määrännyt mielentilatutkimuksen turkulaismiehelle, jota syytetään isäpuolensa murhasta. Käräjäoikeus antoi perjantaina tapauksen välituomion.Vuonna 1990 syntynyt mies meni viime vuoden lokakuussa äitinsä ja isäpuolensa asunnolle Kaarinan Piikkiöön ja iski isäpuoltaan 61 kertaa kääntöveitsellä. Isäpuolen kuolinsyy oli isku kaulavaltimoon, joka aiheutti runsaan verenvuodon.Syytetty pahoinpiteli käyntinsä aikana äitiään heittämällä tämän päin takkaa ja repimällä hiuksista, jonka seurauksena tämä sai muun muassa kylkiluun murtuman.Käräjäoikeudessa esitettiin todisteena äidin hätäpuhelu sen jälkeen, kun syytetty oli poistunut asunnosta. Äiti ei uskaltanut kertoa puhelun aikana syytetyn nimeä, koska tämä oli uhannut tappaa hänen koko perheensä.Syytetty oli pitänyt veistä hänen kurkullaan ja sanonut aloittavansa velipuolesta, jolta hän ”leikkaa ensin sukuelimet ja sitten korvat”.Syytetty varmisti isäpuolen olevan kuollut jäädessään asuntoon puoleksi tunniksi teon jälkeen. Hän oli sanonut äidilleen, että ”istun täällä niin kauan, kunnes tuo psykopaatti kuolee”. Äiti kertoi todistuksensa aikana poikansa sanoneen myös, että ”katsotaan, kun se vuotaa kuiviin” ja ”ei se tuossa enää kauan elä”.Hätäkeskus sai hälytyksen puoli yhdentoista aikaan illalla. Mies otettiin kiinni ystävänsä asunnolta vielä samana yönä. Käräjäoikeus piti äidin kertomusta uskottavana ja hätäpuhelua syytteen teonkuvausta tukevana.Kaiken kaikkiaan miehelle luettiin 14 syytettä, joista yksi oli velipuolen pahoinpitely vuonna 2015. Syytetty myönsi teon. Mies on myöntänyt aiheuttaneensa myös henkirikoksen. Puolustuksen mukaan teko oli tappo, joka on rikoksena murhaa lievempi. Syyttäjä on sitä mieltä, että teko oli murha.Oikeus ottaa vasta miehen mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen kantaa lopullisiin rikosnimikkeisiin. Oikeus ottaa tuolloin esimerkiksi kantaa henkirikoksen harkinnallisuuteen sekä siihen, oliko teko erityisen raa’alla ja julmalla tavalla tehty ja kokonaisuutena törkeä.Syytetty vastusti mielentilatutkimusta, mutta käräjäoikeus katsoi teon vakavuuden ja toteuttamistavan puoltavan sitä.Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa henkirikoksessa mielentilatutkimuksen jälkeen.