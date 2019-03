Turun seutu

Kumpi on kovempi autokaupunki, Turku vai Tampere? Tilastot paljastavat muutamia olennaisia eroja

Suomen suosituimpaan autoon. Se käy ilmi Traficomin kokoamasta datasta, jossa ovat mukana kaikki Manner-Suomen rekisterissä olevat henkilöautot.Turun kärkikolmikko on täysin japanilainen ja malliltaankin sama, sillä suosituin auto on Toyota Corolla vuosimallia 2003. Perässä tulevat vuosimallit 2004 ja 2005.Koko Varsinais-Suomi luottaa valtakunnalliseen tapaan Toyotaan, sillä peräti 15 kunnassa se on suosituin auto. Mallissa on hiukan poikkeuksia, sillä Aurassa ja Ruskolla Avensis kiilaa Corollan edelle.Lähes kaikilla paikkakunnilla suosituimmat vuosimallit tulevat 2000-luvun alkupäästä, vuosilta 2003–2006. Poikkeuksia on tässäkin, sillä Raisiossa innostuttiin viime vuonna toden teolla auto-ostoksille. Suosituin malli Turun naapurissa on vuoden 2018 Nissan Qashqai. Toiseksi sijoittui sama mutta vuoden vanhempi malli.Varsinais-Suomessa oli viime vuoden lopussa käytössä 245 531 henkilöautoa. Suosituimmat merkit olivat Toyota, Ford ja Nissan.Aura: Toyota Avensis 2003Kaarina: Toyota Corolla 2006Kemiönsaari: Toyota Corolla 2002Koski TI: Toyota Corolla 2004Kustavi: Ford Fiesta 2010Laitila: Toyota Corolla 2003Lieto: Toyota Corolla 2003Loimaa: Toyota Corolla 2004Marttila: Skoda Octavia 2010Masku: Ford Focus 2006Mynämäki: Toyota Corolla 2005Naantali: Volkswagen Golf 2010Nousiainen: Ford Focus 2011Oripää: Nissan Primera 2006Paimio: Toyota Corolla 2003Parainen: Toyota Corolla 2005Pyhäranta: Peugeot 307 2004Pöytyä: Skoda Octavia 2008Raisio: Nissan Qashqai 2018Rusko: Toyota Avensis 2011Salo: Toyota Corolla 2005Sauvo: Skoda Octavia 2011Somero: Toyota Corolla 2004Taivassalo: Ford Focus 2003Turku: Toyota Corolla 2003, 2004, 2005Uusikaupunki: Toyota Corolla 2004Vehmaa: Ford Focus 2008Turku ja Tampere mielellään erottuvat toisistaan, autoasioissa kaupungit ovat lähes kuin kaksi marjaa. Pirkanmaan ytimessä kurvaillaan niin ikään Toyotalla, mieluiten vuosien 2004 ja 2003 malleilla. Sen sijaan Suomen suosituin auto, Toyota Corolla 2005 on vasta sijalla seitsemän. Tampereen kolmoseksi kiilasi vuoden 2005 Ford Focus, joka on Turun kahdeksanneksi suosituin.Koko Pirkanmaan alueella oli vuoden lopussa henkilöautoja yhteensä 249 883. Kun Varsinais-Suomen väkiluku oli viime vuoden lopussa noin 479 000 ja Pirkanmaan 515 000, voi todeta, että sisämaan asukkaat ovat yleisesti hanakampia autonomistajia. Varsinais-Suomessa autoja oli 1,95 ja Pirkanmaalla 2,06 per asukas.Saman voi havaita pelkästään Turun ja Tampereen vertailussa. Turussa oli viime vuoden lopussa yhteensä 79 119 henkilöautoa, kun niitä oli Tampereella 94 094. Tämä tekee Turussa 2,42 autoa ja Tampereella 2,50 autoa per asukas.