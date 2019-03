Turun seutu

Poliisi otti kiinni Salossa omakotitalon pihalla ammuskelleen miehen

Todennäköinen ampuma-ase on nyt poliisin hallussa.

Lounais-Suomen

poliisi on ottanut kiinni 1983 syntyneen mieshenkilön epäiltynä vaaran aiheuttamisesta, ampuma-aserikoksesta ja vahingonteosta.Miehen epäillään ammuskelleen kahta omakotitalon pihalla pysäköitynä ollutta autoa Salon Perniössä tiistaina. Hän aiheutti vaaraa kiinteistön asukkaille, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.Ampuminen tapahtui aamulla noin kello 5.30, kun talossa asuva mieshenkilö oli lähdössä töihin. Asukas kuuli laukauksen ja haulien osumat autoon. Hetkeä myöhemmin hän havaitsi auton takaikkunan olevan rikki. Toinen pihalla ollut auto kärsi vähäisempiä vaurioita.Poliisi otti perniöläisen miehen kiinni torstaina iltapäivällä. Poliisin mukaan miehellä ei ole aseen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa. Ampumisessa oletettavasti käytetty ase on poliisin hallussa. Kiinniotto tapahtui rauhallisesti.Salon poliisi selvittää teon motiivia ja sitä, miten epäilty on saanut haltuunsa käyttämänsä aseen.