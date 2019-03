Turun seutu

Meyerin Turun-telakan uutuus­risteilijällä tulipalo – laskettiin vesille perjantaina

Juuri nyt

Meyerin Turun-telakan uutuus­risteilijällä tulipalo – laskettiin vesille perjantaina

18.3. 17:53

Tulipalo syttyi Costa Smeraldan kannella 18.

Meyerin Turun telakalla rakenteilla olevassa laivassa on syttynyt tulipalo. Kyseessä oleva alus on Costa Smeralda, joka laskettiin vesille perjantaina. Laiva siirrettiin tuolloin rakennusaltaasta laituriin.



Costa Smeralda on telakan suurin laiva vuosikymmeneen. Se on 337 metriä pitkä, ja se on tarkoitus luovuttaa italialaiselle Costa Cruisesille lokakuussa.



Palo syttyi laivan kannella 18.



Työntekijät on evakuoitu aluksesta, ja sammutustöissä on telakan palomiehiä ja pelastuslaitoksen yksiköitä.



Asiasta lisää hetken kuluttua.