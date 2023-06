Järisyttävä tutkimus Jää­merestä julki – ”Tämä on kuin noidan­kehä”

Jäämeren sulamisella olisi tutkijan mukaan rajut vaikutukset paikallisesti ja globaalisti.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Jäämeri saattaa olla syyskuisin jäätön jo 2030-luvulla.

Nature Communications -julkaisussa ilmestyneen tutkimuksen arvio on huomattavasti aikaisempi kuin tutkijoiden enemmistön aiemmat ennusteet. Esimerkiksi ilmastopaneeli IPCC:n aiemmissa arvioissa on liikuttu 2050-luvulla.

Uudessakin tutkimuksessa todetaan, että Jäämeren sulamisen todennäköisin ajankohta lienee 2040-luvulla.

– 2030-luku on tutkimuksessa esitetyn ”haarukan” alaraja. 2040-luku on keskimääräisempi ja paras arvio. Se on noin vuosikymmen aiemmin kuin IPCC:n tuoreimmassa raportissa, Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen sanoo.

Tutkimuksen mukaan ilmastotoimilla muutosta voi ainoastaan hidastaa.

– Tutkimuksen yksi keskeinen havainto oli, että merijään vähentyminen johtuu ihmistoiminnasta, Rantanen toteaa.

– Vaikka ilmastonmuutos saataisiin kuriin ja pysyttäisiin alle kahden asteen lämpenemisessä, niin Jäämerestä tulisi jäätön viimeistään 2050-luvulla ja vaikutukset arktisella alueella olisivat voimakkaita.

Jäämeri saattaa olla loppukesästä sula jo ensi vuosikymmenellä.

Jäämeren sulamisella olisi Rantasen mukaan suuri symbolinen arvo, mutta myös konkreettista ja dramaattista merkitystä.

– Sillä olisi paljon vaikutuksia ihmisille, eläimille, luonnolle ja ekosysteemeille arktisella alueella.

Meteorologina Rantanen tuntee kuitenkin parhaiten sulamisen mahdolliset vaikutukset säähän ja globaaliin ilmastoon.

– On esitetty, että arktisen alueen voimakkaalla lämpenemisellä olisi vaikutusta keskileveysasteen sääilmiöihin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sulamisen myötä maapalloa kiertävät suihkuvirtaukset hidastuisivat ja heikentyisivät, mikä lisäisi sään ääri-ilmiöitä. Esimerkiksi vaaralliset helleaallot tai matalapaineet pysyisivät paikallaan pidempään. Ilmiö näkyisi myös Suomen leveysasteilla.

Jään väheneminen myös kiihdyttää ilmastonmuutosta ja sen vaarallisia vaikutuksia entisestään.

– Tämä on kuin noidankehä. Jää vähenee napa-alueilla, jolloin tumma ja avoin meri imee säteilyä itseensä, mikä entistä tehokkaammin kiihdyttää lämpenemistä.

Aihetta tutkineen Rantasen mukaan arktinen alue lämpenee muuta maailmaa nopeammin – tarkka nopeusero tosin riippuu mittausjakson pituudesta.

– Viimeisen 43 vuoden aikana arktisen alueen lämpenemisnopeus on ollut noin nelinkertainen globaaliin keskiarvoon nähden. Jos taas verrataan esimerkiksi viimeistä kymmentä vuotta, niin lämpenemisnopeus on noin kaksinkertainen.

Rantanen huomauttaa, että merijään vähentymisessä on suurta vaihtelua. 44-vuotisen havaintohistorian ennätys merijään määrässä tehtiin syyskuussa 2012.

– Tämä kertoo siitä, että merijään vähenemisessä on voimakasta ilmaston sisäistä vaihtelua. Se tekee ennustamisesta vaikeaa, siksi tässäkin tutkimuksessa liikutaan vuosikymmenen tarkkuudella, Rantanen tiivistää.