Tutkijat loivat hiiriä, joilla on kaksi isää – kokeilevat menetelmää seuraavaksi ihmissoluilla

Tutkimus voi tulevaisuudessa tarjota miespareille mahdollisuuden saada lapsia, jotka jakavat isiensä perimän.

Tutkijat ovat luoneet hiiriä, joilla ei ole geneettisesti äitiä vaan kaksi isää, muokkaamalla uroshiiren soluista munasoluja ja hedelmöittämällä ne uroksen siemennesteellä. Japanilaisen Kyushun yliopiston saavutuksesta kertovat muun muassa New Scientist ja The Guardian.

Perimältään teknisesti kahden isän hiiriä on luotu aiemminkin, mutta se on vaatinut monimutkaisempaa tekniikkaa, kuten dna:n muokkaamista. Nyt on kyse ensimmäisestä kerrasta, kun elinkelpoisia munasoluja on saatu luotua urosten soluista. Tämäkin menetelmä tosin vaatii naaraan sijaissynnyttäjäksi.

Jos tekniikkaa voidaan tulevaisuudessa jalostaa ihmisiin, se voi tarjota mahdollisuuden miespareille saada yhdessä lapsia, jotka jakavat kahden isänsä perimän.

Tutkijat julkistivat työnsä tuloksen geenitekniikan messuilla Lontoossa keskiviikkona. Tutkimustyötä johtanut Katsuhiko Hayashi ennusti The Guardianin mukaan, että tieteen näkökulmasta menetelmä voisi kehittyä tuottamaan kahden isän ihmislapsen alle vuosikymmenessä. Seuraavaksi hänen ryhmänsä aikookin kokeilla menetelmää ihmissoluilla.

Hayashi huomautti, että kyse on myös siitä, salliiko yhteiskunta asian.

Hayashi kertoi, että tutkimuksen lähtökohta oli selvittää ratkaisuja naisten lisääntymiskyvyttömyyteen, kuten Turnerin oireyhtymän aiheuttamaan lähtökohtaan, jossa naisen perimästä puuttuu toinen x-kromosomi osittain tai kokonaan.