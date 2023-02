Turkulaiset tekivät avaruudesta ällistyttävän löydön

Outo räjähdys voi auttaa maailmankaikkeuden iän laskemisessa. Tutkimuksessa oli mukana tutkijoita myös Turun yliopistosta.

Avaruudesta on havaittu ensimmäistä kertaa täydellisen pallon muotoinen neutronitähtien räjähdys. Tutkijoiden mukaan löytöä voidaan hyödyntää esimerkiksi maailmankaikkeuden iän määrittämisessä.

Räjähdys havaittiin Kööpenhaminan yliopiston astrofyysikkojen johtamassa tutkimuksessa, jossa oli mukana tutkijoita myös Turun yliopistosta. Tutkimus on julkaistu Nature-tiedelehdessä.

Voimakas räjähdys syntyi neutronitähtien törmätessä toisiinsa. Turun yliopiston lähettämän tiedotteen mukaan räjähdyksen täydellisen pallomainen muoto oli yllätys, ja sen syntymekanismi on mysteeri.

Tutkimusta johtanut Kööpenhaminan Niels Bohr -instituutin väitöskirjatutkija Albert Sneppen kertoo tiedotteessa, että kaikkien aiempien mallinnusten perusteella räjähdyksestä uskottiin syntyvän litteä ja epäsymmetrinen pilvi.

Turun yliopiston tutkija Rubina Kotak kuvailee löytöä ällistyttäväksi.

– Täysin intuitionvastaista havaita tämänkaltainen räjähdys, joka on pyöreä kuin pallo, hän sanoo tiedotteessa.

Kyseessä on kilonovaksi kutsuttu räjähdys. Siinä kaksi toisiaan kiertävää neutronitähteä törmää lopulta toisiinsa. Kilonovissa syntyy mustia aukkoja ja raskaita alkuaineita, kuten kultaa, platinaa ja uraania. Myös jodi on peräisin kilonovista.

Voimakas räjähdys syntyi neutronitähtien törmätessä toisiinsa.

Tutkijoiden mukaan pyöreä räjähdys syntyy todennäköisesti niin, että räjähdyksen keskustasta puhkeaa valtava määrä energiaa tasoittaen muuten epäsymmetristä muotoa. Pallomainen muoto on mahdollisesti merkki siitä, että törmäyksen ytimessä on paljon enemmän energiaa kuin on luultu.

Tällä hetkellä yksikään yksittäinen teoria ei pysty selittämään kaikkia havaintojen tuloksia.

Astrofysiikassa pohditaan paljon, kuinka nopeasti maailmankaikkeus laajenee. Nopeudesta voidaan päätellä, kuinka vanha maailmankaikkeus on. Tällä hetkellä on kaksi laskemistapaa, jotka eroavat toisistaan noin miljardilla vuodella.

Kolmas tapa voisi juuri julkaistun tutkimuksen mukaan olla laajenemisnopeuden selvittäminen pallomaisen räjähdyksen perusteella. Se voisi täydentää ja testata muita mittaustapoja.

Kilonovista saatiin ensimmäisen kerran maa- ja avaruusteleskoopeilla kerättyä tietoa vasta vuonna 2017, kun 140 miljoonan valovuoden etäisyydeltä havaittiin valtava räjähdys. Tuolloin kerättyjen tietojen analysointi jatkuu edelleen.