Maan ydin muuttuu – tätä se tarkoittaa

Maapallon ydin hidastaa vauhtiaan.

Maan ytimessä tapahtuu nyt suuria – ja kiistanalaisiakin – muutoksia.

Aiemmin tällä viikolla tutkijat kertoivat, miten maapallon sisemmän ytimen pyöriminen on saattanut pysähtyä ja kääntyä jopa vastakkaiseen suuntaan.

– Esitämme yllättäviä havaintoja, jotka osoittavat sisemmän ytimen lähes pysäyttäneen pyörimisensä kuluneen vuosikymmenen aikana. Se saattaa olla kääntymässä jopa taaksepäin, kiinalaistutkimuksessa kirjoitetaan.

Toisen näkemyksen mukaan Telluksen ydin ei ole kuitenkaan pysähtynyt, vaan muuttunut.

Ytimen pyörimisnopeudesta ja sen muutoksista ei ole kuitenkaan yhdenmukaista konsensusta tutkijoiden keskuudessa.

Jotkut tieteilijät ehdottavat ytimen nopeudeksi 70 vuoden sykliä, toiset taas huomattavasti nopeampaa sykliä.

– Sisempi ydin ei pysähdy kokonaan, australialainen geofyysikko Hrvoje Tkalcic toteaa.

Tkalcic katsoo uuden tutkimuksen osoittavan sen, miten planeettamme sisäydin on nyt lähempänä samassa tahdissa muun planeetan kerroksien kanssa kuin aiemmin.

– Mitään katastrofaalista ei tapahdu, hän korostaa.

Tkalcic toteaa, että tuoreisiin tutkimustuloksiin on suhtauduttava varovaisesti.

– Tarvitsemme lisää tietoja ja uusia menetelmiä tämän mielenkiintoisen kysymyksen ongelman selvittämiseksi.

Myös uuden tutkimuksen tehneet kiinalaistutkijat Yi Yang ja Xiaodong Song ovat yhtä mieltä, että lisätutkimuksia tarvitaan.

Maapallon ytimessä raudasta koostuva ”sydän”, jonka lämpötila ulkopinnalta on noin 4 300 astetta.

Yhdysvaltalaistieteilijä Don Lincoln kirjoittaa, että maan ytimen nopeus saattaa jopa hidastua muita kerroksia hitaammaksi.

Lincoln toteaa, uusi tutkimus vahvistaa joka tapauksessa aiemmat tulokset siitä, kuinka maan ytimen pyöriminen muuttuu ajan saatossa.

– Tässä on myös paljon tärkeämpi opetus. Se, että tieteilijät pystyvät tekemään erittäin tarkkoja mittauksia maapallon pinnan alla tapahtuvista muutoksista. Tämä on suuri asia, onhan kyseessä ainoa planeettamme. Sillä, mitä maapallon alla tapahtuu, on valtavia mahdollisia seurauksia ihmiskunnalle, Lincoln summaa.

Maapallo koostuu useista kerroksista. Maan sisin ydin on kiinteä, noin Marsin kokoinen pallo. Sen ympärillä oleva ulompi ydin on nestemäistä kiveä. Sitä seuraava kerros on ydintä suojaava vaippa ja uloimpana on planeetan ulkokuori.

Kerrosrakenteen vuoksi on mahdollista, että Maan ydin pyörii hieman eri tahtiin kuin ulommat kerrokset.

Uudet havainnot ytimen hidastumisesta voivat vaikuttaa myös päivän pituuteen ja maan magneettikenttiin, mutta hyvin mikroskooppisessa mittakaavassa.