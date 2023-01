Tehokas laihdutuslääke tulossa Suomen markkinoille – nämä terveyden jättiharppaukset ovat luvassa vuonna 2023

Vaikka koronavirusta ei ole vieläkään voitettu, vuonna 2023 terveysrintamalla tapahtuu myös paljon hyviä asioita.

Koronavirus jyllää edelleen Suomessa ja maailmalla. Influenssakausi on vasta alkamaisillaan. Loppuvuonna maailmalla on seurattu koronan leviämistä Kiinassa. Maan sisäisten ja kansainvälisten matkustusrajoitusten höllentämisen pelätään vaikuttavan myös muuhun maailmaan.

Koronan vuoksi kahtena edellisenä vuonna influenssakausi on jäänyt tavanomaista heikommaksi koronarajoitusten vuoksi. On puhuttu ”infektiovelasta”, ja nyt influenssakaudesta odotetaan normaalia pahempaa, koska väestöllä ei ole suojaa tautia vastaan.

Synkistä pilvistä huolimatta vuonna 2023 terveysrintamalta on luvassa myös hyviä uutisia. Lihavuuden hoitoon on luvassa uusia lääkkeitä, diabetesta sairastavat voivat odottaa laajempaa hoitotarvikevalikoimaa ja ihmisten mahdollisuudet seurata hyvinvointiaan paranevat.

Ilta-Sanomat keräsi terveyteen ja terveydenhoitoon liittyviä uudistuksia, joita vuodelta 2023 voi odottaa.

1. Lihavuuden hoito

Painonhallinnan odotetaan helpottuvan vuonna 2023, kun markkinoille on tulossa ainakin kaksi uutta laihdutukseen käytettävää lääkettä.

Niistä toista – semaglutidia, jota myydään nimellä Ozempic – on saanut Suomesta jo aiemmin, mutta ensi vuonna markkinoille on saapumassa 2,4 milligramman annos, joka on tarkoitettu nimenomaan painon pudotukseen.

Alun perin lääke on kehitetty tyypin 2 diabeteksen hoitoon, mutta lääkärit ovat määränneet sitä myös lihavuuden hoitoon. Lääke otetaan kerran viikossa ihon alle pistettynä.

Tutkimusten mukaan semaglutidin painonpudotusvaikutus on 16–17 prosenttia. Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksikön ylilääkäri, professori Kirsi Pietiläinen on kuvaillut semaglutidia tehokkaimmaksi lihavuuden lääkehoidoksi.

Toisen odotetun laihdutuslääkkeen, tirtsepatidin, markkinoille saapumisen tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa.

– Jos tulokset pitävät, tirtsepatidi näyttäisi olevan vielä semaglutidiakin tehokkaampi, Pietiläinen on sanonut.

Tutkimusten mukaan vaikuttaa siltä, että painon kurissa pitämiseksi kumpaakin lääkettä pitää käyttää loppuelämän ajan.

Laihdutuslääkkeiden teho vaihtelee paljon potilaasta riippuen, eivätkä ne toimi osalla ihmisistä lainkaan. Koska semaglutidissa on ollut saatavuusongelmia, Diabetesliitto on toivonut, että lääkettä käytettäisiin vain diabeteksen hoitoon.

2. Diabeteksen hoito

Diabetesta sairastavien elämä helpottuu vuonna 2023. Diabetesliiton asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä kertoo, että vuonna 2023 odotettavissa on muun muassa ensimmäinen letkuton älypumppu. Lisäksi kehitteillä on insuliinivalmiste, jota tarvitsee pistää vain kerran viikossa.

Diabetesliitto toivoo, että siirtyminen hyvinvointialueisiin yhdenvertaistaa diabetesta sairastavia ja hoitotarvikkeita jaettaisiin jatkossa samoin läpinäkyvin perustein. Tähän asti jokainen kunta on päättänyt itse hoitotarvikkeiden jakelusta.

– Toivomme, että hyvinvointialueet noudattavat linjauksissaan käypä hoito -suositusta esimerkiksi siinä, kenelle myönnetään sensoreita.

Sensoreilla tarkoitetaan kehoon kiinnitettäviä laitteita, joilla voi seurata verensokeriarvoja. Sensorin lukemia voi tarkkailla älypuhelimella tai erillisellä sensorin lukemiseen lukijalaitteella.

Tyypin 1 diabetesta sairastavat voivat ensi vuoden aikana odottaa laajempaa älypumppuvalikoimaa, kun Suomeen odotetaan ainakin Omnipod 5 -nimistä laitetta. Älypumput käyttävät hyväkseen sensorin tuottamaa tietoa verensokeriarvoista ja muuttavat automaattisesti insuliinin annostelua.

Lääkevalmistaja Novo Nordisk aikoo hakea myyntilupaa kerran viikossa pistettävälle perusinsuliinille kesään mennessä. Aiemmat perusinsuliinit pistetään kerran tai kaksi kertaa päivässä.

3. Etähoito yleistyy

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen sanoo, että ensi vuonna etähoito ja -hoiva yleistyvät entisestään. Hänen mukaansa tarve terveydenhuollon digitaalisuuden lisäämiselle on olemassa, koska suomalaiset ikääntyvät ja sosiaali- ja terveysala kärsii työvoimapulasta.

– Jos etänä tehdään mahdollisimman paljon, hoitajan aika saadaan käytettyä sellaiseen, johon sitä tarvitaan.

Suomessa ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä on jo käytössään leikkausrobotti, joka mahdollistaa leikkaukset etänä. Saara Hassinen sanoo, että tulevaisuudessa leikkausrobotit mahdollistavat etäleikkaukset. Kirurgi ja leikattava voisivat siis tarvittaessa olla eri puolilla Suomea – tai jopa maailmaa.

Samaan aikaan tekoäly mahdollistaa yhä suurempien tietomäärien käsittelyn entistä nopeammin, mikä voi helpottaa tiettyjen toimintojen automatisointia. Tulevaisuudessa tekoälyä voi käyttää entistä tehokkaammin leikkausten apuvälineenä.

4. Hyvinvoinnin seuranta monipuolistuu

Saara Hassinen sanoo, että ensi vuonna arjen ja hyvinvoinnin hallintaan liittyvät sovellukset ja laitteet kasvattavat suosiotaan entisestään.

Tähän asti ihmiset ovat käyttäneet erilaisia laitteita, kuten sormuksia ja rannekkeita unen, liikunnan ja palautumisen seurantaan. Kyseessä ei siis ole uusi keksintö, mutta Hassinen uskoo, että ensi vuonna hyvinvoinnin seurantaan tarkoitetut sovellukset paranevat ja monipuolistuvat.

– Syömistä pystytään seuraamaan tarkemmin, kun siihen tulee parempia sovelluksia, hän ennakoi tulevaa.

5. Geeniteknologia

Saara Hassinen uskoo, että vuonna 2023 ainakin tietoisuus ihmisen geeniperimän eli genomin käytöstä hoidossa ja hoidon suunnittelussa kasvaa. Tietoisuuden lisääntyminen voi helpottaa ihmisen yksilöllisemmän ja tehokkaan lääkityksen suunnittelussa.

Hassinen sanoo, että perimän käyttämisessä hoidon välineenä eletään tällä hetkellä murrosvaihetta.

– Genomin ja sen mahdollisuuksien ymmärtäminen voi olla ensi vuonna isompi asia.

Suomessa ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on kehitetty geenitesti, jolla pystytään paremmin selvittämään, millainen lääkitys ihmiselle sopii. Hassisen mielestä geeniperimää ei Suomessa hyödynnetä vielä niin paljon kuin voisi.

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti toivoo, että jatkossa tutkijat pääsevät nykyistä helpommin käsiksi tutkimukselle tärkeisiin genomitietoihin. Hänen mukaansa geeniperimästä voi saada tietoa ensinnäkin siitä, mitkä lääkkeet sopivat potilaalle ja mistä lääkkeistä on vähiten haittavaikutuksia.

Lisäksi geeniperimästä voi selvittää henkilön riskin sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin.

– Se on hyvä, koska niihin voi vaikuttaa omilla valinnoilla, Saara Hassinen sanoo.