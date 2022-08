Nasa julkaisi maanantaina uusia kuvia Jupiterista. Kuvissa on Jupiterin lisäksi revontulia, Jupiterin renkaita sekä Amalthea- ja Adrastea-kuut. Kuvassa näkyvä valkoinen pyörre on niin sanottu suuri punainen pilkku – valtava pyörremyrsky, joko on kooltaan suurempi kuin maapallo.