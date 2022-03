Uuden tutkimuksen mukaan muovipartikkelit voivat kiertää elimistössä ja varastoitua keuhkoihin. Terveysvaikutuksia ei vielä tiedetä.

Mikromuovisaastetta on havaittu ihmisen veressä ensimmäistä kertaa. Tutkijat ovat löytäneet pienhiukkasia lähes 80 prosentilta testatuista ihmisistä.

Tutkimuksesta kertoo The Guardian.

Tutkimuksen tekijä on professori, ekotoksikologi Dick Vethaak Vrije Universiteit Amsterdamista Hollannista. Tutkimus on julkaistu Environment International -lehdessä.

Löydökset osoittavat, että hiukkaset voivat kulkea ympäri kehoa ja jäädä elimiin. Tutkijat ovat huolissaan siitä, että mikromuovit näyttävät vahingoittavan ihmissoluja laboratoriossa.

Polymeerihiukkasia löytyi verestä

Tutkijat analysoivat verinäytteitä 22 nimettömältä luovuttajalta ja löysivät muovihiukkasia 17:sta.

Puolet näytteistä sisälsi PET-muovia, jota käytetään yleisesti juomapulloissa. Kolmasosa sisälsi polystyreeniä, jota käytetään ruoan ja muiden tuotteiden pakkaamiseen. Neljännes verinäytteistä sisälsi polyeteeniä, josta valmistetaan muun muassa muovisia kantokasseja.

– Tutkimuksemme on ensimmäinen osoitus siitä, että veressämme on polymeerihiukkasia. Se on läpimurtotulos, sanoo Vethaak The Guardianille.

Uusi tutkimus mukautti olemassa olevia tekniikoita niinkin pienten, kuin 0,0007 mm:n kokoisten hiukkasten havaitsemiseen ja analysointiin.

Osa verinäytteistä sisälsi kahden tai kolmen tyyppistä muovia. Ryhmä käytti teräsruiskun neuloja ja lasiputkia kontaminaation välttämiseksi.

Vethaak kertoo, että muovin määrä ja tyyppi vaihtelivat huomattavasti verinäytteiden välillä.

– Erot saattavat johtua lyhytaikaisesta altistumisesta ennen verinäytteiden ottamista, kuten juomisesta muovilla vuoratusta kahvikupista tai muovisen kasvonaamion käyttämisestä.

Tutkijaprofessorin mielestä keskeistä on, jäävätkö partikkelit elimistöön ja voivatko ne laukaista esimerkiksi sairauden, kuten syövän.

Vauvat ja pienet lapset ovat alttiimpia kemikaaleille ja hiukkasaltistukselle

Veethaak kertoo The Guardianille olevansa huolissaan uusista tuloksista. Hän aikoo jatkaa tutkimuksia aiheen parissa.

– Jo aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty, että mikromuoveja oli 10 kertaa enemmän vauvojen ulosteessa kuin aikuisten, ja että muovipulloilla ruokitut vauvat nielevät miljoonia mikromuovihiukkasia päivässä, professori kertoo.

Uutta tutkimusta rahoitti Hollannin kansallinen terveysalan tutkimus- ja kehitysjärjestö Common Seas. Yritys pyrkii vähentämään muovisaastetta.

EU rahoittaa tutkimusta mikromuovin vaikutuksista sikiöön ja vauvoille sekä immuunijärjestelmään.

Muovituotannon on määrä kaksinkertaistua vuoteen 2040 mennessä, kertoo hyväntekeväisyysjärjestö Common Seas.

Toisessa äskettäisessä tutkimuksessa havaittiin, että mikromuovit voivat tarttua punasolujen ulkokalvoihin ja rajoittaa niiden kykyä kuljettaa happea. Hiukkasia on löydetty myös raskaana olevien naisten istukasta. Tiineillä rotilla hiukkasten on havaittu kulkeutuvan nopeasti keuhkojen kautta sikiön sydämeen, aivoihin ja muihin elimiin.

Ilmansaastehiukkasten tiedetään jo pääsevän elimistöön ja aiheuttavan miljoonia ennenaikaisia ​​kuolemia vuosittain.

Valtavia määriä muovijätettä kaadetaan ympäristöön, ja mikromuovi saastuttaa maaperää ja vesistöjä.