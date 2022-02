Tiedelehti: Historiallinen jättikomeetta matkaa kohti Aurinkoa – tämän kokoinen se on

Bernardinelli-Bernestein -jättikomeetan koosta on saatu selville lisätietoa.

Suurimmaksi koskaan havaituksi komeetaksi kutsutun Bernardinelli-Bernestein-komeetan koko on varmistunut, New Scientist -tiedelehti kertoo.

New Scientistin mukaan komeetta on varmistunut kooltaan 137 kilometriä leveäksi. Aiemmin komeetan koosta on annettu vähemmän tarkka arvio, jossa kokohaarukka oli 100–370 km.

Myös nimellä C/2014 UN271 tunnetun jättikomeetan löytymisestä ja sen kulkusuunnasta tiedotettiin viime kesänä. Tuolloin kerrottiin, että se oli lähtenyt kaukaisesta Oortin pilvestä.

Komeetta on aurinkokuntamme ulkolaidalla ja se on matkannut kohti Aurinkoa miljoonia vuosia.

IS kertoi aiemmin, että taivaankappale tallentui ensimmäistä kertaa kuviin vuosina 2014–2018, minkä takia sen nimessä on vuosiluku 2014. Kuitenkin vasta viimeisen kolmen vuoden aikana sille on muodostunut komeetan pyrstö, mikä tekee siitä virallisesti Bernardinelli-Bernstein -komeetan.

Komeetta sai nimen Bernardinelli-Bernestein sen löytäjien Pedro Bernardinellin ja Gary Bernsteinin mukaan.