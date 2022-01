Uusi amerikkalainen tutkimus: tämä tiedetään omikronista nyt

Omikron aiheuttaa lievemmän taudin, mutta ”leviää kuin metsäpalo”. Eläinkokeissa on havaittu, että omikron infektoi heikommin keuhkojen soluissa kuin aiemmat koronavariantit.

Kaliforniassa 70 000:lla koronapotilaalla tehty tieteellinen tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan omikronvariantti aiheuttaa vähemmän vakavan sairauden kuin aikaisemmat variantit. Tutkimuksesta uutisoi muun muassa The New York Times.

Rekisterin 70 000:sta koronapotilaasta noin 52 000:lla oli omikron-tartunta, lopuilla 28 000:lla delta. Näistä omikrontartunnan saaneista vain yksi menehtyi, kun taas deltatartunnan saaneista 14 menehtyi.

Deltaan verrattuna omikron aiheutti puolet vähemmän sairaalahoitoa vaativia sairastumisia. Lisäksi sairaalassa vietetty aika väheni 70 prosentilla delta-tartuntoihin verrattuna. 52 000:sta kalifornialaisen rekisterin omikrontartunnan saaneesta yksikään ei joutunut hengityskoneeseen.

Rokotetuilla oli 64-72 prosenttia pienempi mahdollisuus joutua sairaalahoitoon omikronvariantin vuoksi kuin rokottamattomilla.

Tutkijat ovat vielä epätietoisia siitä, miksi omikron aiheuttaa lievempää tautia kuin aiemmat variantit. Yhtenä syynä pidetään sitä, että ihmisille on kasvanut vastustuskykyä virukselle aikaisempien aaltojen aikana.

Eläinkokeissa on havaittu alustavia tuloksia, joiden mukaan omikronvariantti infektoi helposti ylempien hengitysteiden soluja mutta heikommin keuhkoissa. Tämä selittäisi omikronin aiheuttamaa lievempää taudinkuvaa.

Tutkimuksessa mukana ollut Berkeleyn yliopiston epidemiologi, tohtori Lewnard muistutti, että aiempia virusvariantteja lievemmästä taudinkuvasta huolimatta omikron-aalto tulee kuormittamaan sairaaloita Yhdysvalloissa.

Omikronvariantti on aiempia muunnoksia tartuttavampi. Tohtori Lewnard kuvaili, että omikron ”leviää kuin metsäpalo”.

Keskimäärin 730 000 ihmistä saa koronatartunnan päivittäin Yhdysvalloissa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut 83:lla prosentilla kahden viikon takaisiin lukuihin.

Valkoisen talon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci totesi, että lähes kaikki saavat omikrontartunnan.

Valkoisen talon lääketieteellinen neuvonantaja, tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci sanoi tiistaina, että ”lähes kaikki” tulevat ennen pitkää saamaan omikrontartunnan.

– Omikron, jolla on poikkeuksellinen, ennennäkemättömän tehokas tartuttavuus, löytää lopulta lähes kaikki, Fauci kertoi puheenvuorossa Center for Strategic and International Studies -keskukselle.

Fauci muistutti, että vaikka myös rokotetut voivat saada omikrontartunnan, rokote suojaa vakavalta tautimuodolta ja koronaan kuolemiselta.

Omikrontartunnat kasvavat vauhdilla myös Euroopassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoitti tiistaina, että yli puolet Euroopan väestöstä tulee saamaan omikrontartunnan 6-8 viikon kuluessa.

WHO:n Euroopan osaston johtaja, tohtori Hans Kluge varoitti, että omikroniin ei kannata suhtautua kuten kausi-influenssaan.

Myös WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus muistutti tiistaina, ettei omikronia pitäisi kutsua lieväksi taudiksi. Hän sanoi, että tartuntaennätyksiä lyödään eri maissa uusiksi harva se päivä, mikä aiheuttaa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvylle ankaran paineen. Lisäksi omikroniin menehtyy ihmisiä joka päivä eri puolilla maailmaa.