Jouluaattona koko tiedeyhteisö pidättää hengitystään.

Yksi sana toistuu astrofysiikan professorin Peter Johanssonin puheessa: mullistava.

Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto Nasa lähettää jouluaattona avaruuteen aikakoneen, joka katsoo miljardeja vuosia ajassa taakse päin. Se yrittää selvittää, kuinka ensimmäiset tähdet ja ensimmäiset galaksit syntyivät. Samalla se antaa tietoa siitä, miltä aurinkokuntamme ulkopuoliset eksoplaneetat näyttävät sekä vihjeitä siitä, voisiko niissä olla elämää.

Tämän kaiken tehdessään aikakone mullistaa tähtitieteen täysin.

Helsingin yliopistolla työskentelevän Johanssonin mukaan kyseessä on niin perustavanlaatuinen tieteen edistysaskel, että kaikkia sen tekemiä löytöjä ei voida ennakoida.

– Sen suurin löytö tulee olemaan jotain sellaista, mitä me emme osaa vielä edes kuvitella.

Aikakone on nimeltään James Webb -avaruuskaukoputki. Se on laite, jota tiedeyhteisö on odottanut herkeämättä vuosikymmeniä. Kun ”Webb” viimein pääsee avaruuteen ja osoittaa peilinsä kohti suurta avaruutta, se näkee kauas.

Aivan alkuräjähdyksen kynnykselle.

James Webb -avaruusteleskoopin massiivinen peili kuvattuna vuonna 2014.

James Webb -kaukoputkea voi ajatella kuuluisan avaruuskaukoputki Hubblen seuraajana. Se lensi avaruuteen huhtikuussa 1990 ja otti vuosien saatossa monia ikonisia valokuvia syvältä avaruudesta. Myös se mullisti tähtitieteen täysin, jopa siinä määrin, että koko tieteenala voidaan jakaa aikaan ennen ja jälkeen Hubblen.

Webb eroaa Hubblesta kuitenkin merkittävästi.

Ensinnäkin, Webbin peili on halkaisijaltaan 6,5 metriä, kun se on Hubblessa vain 2,5 metriä. Hubble on enimmäkseen optinen kaukoputki, joka havaitsee ultraviolettisäteilyä ja optista säteilyä. Webb taas havaitsee pääasiassa infrapunasäteilyä ja optisesta valosta vain punaista valoa.

Hubble kiertää Maata reilun 500 kilometrin korkeudessa, eli suhteessa melko matalalla. Webb ammutaan 1,5 miljoonan kilometrin päähän niin kutsutulle Lagrangen pisteelle.

Koska Hubble on niin ”lähellä”, sitä on pystytty huoltamaan. Vuosien saatossa sen luo tehtiinkin lukuisia huoltolentoja. Webbiä taas ei pysty huoltamaan mitenkään.

Yksi avaruusteleskooppi Hubblen ikonisimmista kuvista on kuva niin sanotuista ”luomisen pilareista”. Hubble otti kuuluisan kuvan 1. huhtikuuta 1995. Muodostelma sijaitsee noin 7 000 valovuoden päässä Maasta.

Ja sekös tutkijoita jännittää.

Webb on niin monimutkainen laite, että potentiaalisia tapoja mennä pieleen on useita. B-suunnitelmaa tai uusia mahdollisuuksia ei ole.

Lähdetään vaikka siitä, että Webbin peili on niin iso, että se on pitänyt taitella raketin sisään, että se on saatu ylipäätään mahtumaan kulkupeliinsä. Peili avataan vasta avaruudessa.

Se tarkoittaa satoja liikkuvia osia, joiden kaikkien on toimittava saumattomasti, tai koko laite voi olla hyödytön. Tästä syystä avaruusmissioissa pyritään yleensä välttämään liikkuvia osia.

Peilin levittämisen jälkeen Webb saa vielä suojakseen massiivisen aurinkosuojan, jolla koko laite on tarkoitus viilentää alle 50 kelviniin, siis –220 celsiusasteeseen. Se on tärkeää, koska teleskooppi havainnoi ennen kaikkea infrapunasäteilyä, joka on lämpösäteilyä. Kylmä laite mahdollistaa vakaammat kuvat ja suuremman herkkyyden.

Paljon on jo ehtinyt mennyt pieleen. Webb on äärimmäisen monimutkainen laite ja sen suunnitteluun ja rakentamiseen on mennyt yli 25 vuotta. Alkuperäinen budjetti oli noin miljardi dollaria, mutta tämä on vuosien saatossa paisunut yli kymmenkertaiseksi, noin 11 miljardiin dollariin.

Ensimmäiset suunnitelmat Webbin rakentamisesta tehtiin aika lailla heti, kun Hubble oli lentänyt avaruuteen. Ensimmäisen laukaisun piti olla jo 2007. Sitten 2018, sitten 2020, sitten lokakuussa 2021...

Lokakuussa Webb saatiinkin kuljetettua turvallisesti Ranskan Guyanaan, josta laukaisun on määrä tapahtua jouluaattona. Jos mikään ei mene sitä ennen pieleen.

mitä Webbiltä siis käytännössä odotetaan?

Johansson kiteyttää sen tärkeimmät kohteet kolmeen ydinkysymykseen. Galaksien synty ja kehitys, tähtien synty ja kehitys sekä planeettojen synty ja kehitys.

Näistä suurelle yleisölle mielenkiintoisin lienevät planeetat.

Johanssonin mukaan mahdollisuuksien rajoissa on jopa se, että Webb saattaisi räpsäyttää kuvan eksoplaneetasta, siis oman aurinkokuntamme ulkopuolisesta planeetasta. Sitä, kuinka tarkkoja tällaiset kuvat olisivat, ei ole tietoa. Muutaman pikselinkin kokoinen kuva olisi kuitenkin uskomatonta.

Eksoplaneettojen tutkimuksessa ongelma on ollut toistaiseksi se, että niiden ilmakehien koostumuksesta on pystytty päättelemään kovin vähän. Webb saattaa tallentaa eksoplaneettojen ilmakehistä jopa sellaisia kuvia, joista pystyy päättelemään niiden alkuainekoostumuksia.

Se taas kertoisi paljon kaikkein kutkuttavimmasta kysymyksestä: Voisiko planeetoilla olla elämää?

Teleskooppia valmisteltiin lähtökuntoon marraskuun alussa Ranskan Guyanassa.

Pelkästään se, että planeetta on suotuisalla etäisyydellä emotähdestään, ei riitä siihen, että planeetalla olisi elämälle suotuisat olosuhteet. Tarvitaan myös sopiva ilmakehä. Helpoiten tämä on ymmärrettävissä vertaamalla Maata ja Kuuta. Molemmat sijaitsevat sopivan etäisyyden päässä Auringosta, mutta vain toisessa on mahdollisuudet ylläpitää elämää. Tärkein ero on ilmakehässä.

Eksoplaneettojen kaasukehästä voisi saada kuitenkin paljon selvemmänkin merkin potentiaalisesta elämästä.

Tiedämme nimittäin, että tiettyjä kaasuyhdistelmiä ei voi esiintyä vakaana pitkiä aikoja ilman, että kaasuja tulee jostain lisää. Maanpäällisestä elämästä voidaan päätellä, että tiettyjen tällaisten kaasucocktailien on oltava peräisin jostain eloperäisestä toiminnasta.

Jos Webb siis nappaa kuvan, josta voidaan päätellä tällaisten kaasucocktailien olemassaolo planeetalla, on se jo jonkinlainen savuava ase elämästä Maan ulkopuolella.

Johansson itse odottaa eniten kuvia avaruuden ”tyhjiltä alueilta”, joissa ei näytä olevan yhtään mitään. Sieltä löytyvät ne kaikkein kaukaisimmat galaksit. Se liippaa läheltä Johanssonin omaa tutkimusalaa, astrofysiikkaa.

Myös Johanssonin oma ala astrofysiikka mullistuu Webbin myötä. Johanssonin mukaan sellaista tähtitieteen alaa ei ole, jolle ei niin kävisi. Kuten Hubblen kanssa kävi, myös Webbin jälkeen tähtitiede jaetaan aikaan ennen ja jälkeen Webbin.

Mullistavuudesta kertoo sekin, että Yalen yliopiston astrofyysikko Priyamvada Natarajan totesi taannoin New York Timesille, että hän näkee Webbin samanlaisena monumenttina ihmiskunnalle kuin Mahabalipuramin temppelit, Gizan pyramidit, Kiinan muurin tai Sikstuksen kappelin aikanaan.

Juttuun on haastateltu myös Ursan tiedottajaa Anne Liljeströmiä. Grafiikkojen lähde on Nasa.