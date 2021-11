Tutkimus: Miljoonat ovat saattaneet menettää hajuaistinsa koronaviruksen takia

Hajuaistin menettäminen voi olla vaarallista.

Tuoreen tutkimuksen mukaan pelkästään Yhdysvalloissa 700 000–1 600 000 koronavirustartunnan saanutta ihmistä on menettänyt hajuaistinsa tai kokenut siinä muutoksia vähintään kuuden kuukauden ajan.

Washington Universityn tutkijoiden mukaan heidän arvionsa on luultavasti alakanttiin. Heidän tutkimuksensa julkaisi JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla ihmisistä hajuaisti palautuu lopulta, mutta jotkut eivät saa sitä koskaan takaisin.

CNN haastatteli Penn State Universityn tutkijaa John Hayesia, joka on niin ikään tutkinut koronaviruksen vaikutusta hajuaistiin. Hayesin mukaan ongelma saattaa koskettaa pelkästään Yhdysvalloissa miljoonia.

Hayesin mukaan hajuaistin menetyksellä voi olla jopa vaarallisia vaikutuksia. Ilman toimivaa hajuaistia on esimerkiksi vaikea tunnistaa pilaantunutta ruokaa.

– Sillä on suuria vaikutuksia ruokahaluun ja sosiaalisiin suhteisiin. Hajuaistinsa menettäneet ihmiset eivät ehkä kykene havaitsemaan, jos he haisevat pahalle, ja se saattaa vaikuttaa myös siihen, mitä he syövät, Hayes sanoi.

Hayesin tutkimusten mukaan koronavirus on vaikuttanut tartunnan saaneiden hajuaistiin kolmelle tavalla.

Jotkut eivät haista mitään, tai heidän hajuaistinsa on heikentynyt. Toisilla hajuaisti on vinksallaan, ja he saattavat haistaa kukkien sijaan vaikkapa haisevat jalat. On myös tapauksia, joissa henkilö haistaa esimerkiksi palaneen hajua, vaikka sellaista ei todellisuudessa ole.