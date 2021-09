Tutkijoiden tavoitteena on yleis­rokote, joka tehoaa kaikkiin korona­viruksiin – tällaisia kehitys­hankkeita on nyt meneillään

Kaukaisena tavoitteena on yleisrokote, joka purisi kaikkiin virusvariantteihin ja myös muihin koronaviruksiin. Asiantuntijan mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, tuleeko koronapiikillä käymisestä vuosittainen rituaali.

EnsimmäisTEN koronarokotteiden suunnittelu alkoi heti sen jälkeen, kun kiinalaiset tutkijat julkistivat Wuhanista liikkeelle lähteneen sars-cov-2-viruksen genomin tammikuussa 2020.

Tulostakin tuli. Etenkin niin sanotut lähetti-rna- eli mRNA-rokotteet ovat antaneet paremman suojan covid-19-tautia vastaan kuin ehkä kukaan uskalsi toivoa pandemian alussa.

Koronaviruskanta on muuttunut vajaassa kahdessa vuodessa mutaatioiden myötä. Vallitseva ja nopeimmin leviävä sars-cov-2:n deltamuunnos kykenee osittain väistämään ensimmäisen polven rokotteiden antamaa suojaa. Väestön rokotukset jo varhain aloittaneissa maissa rokotteiden suoja deltamuunnosta vastaan näyttää asiantuntijoiden mukaan jo alkavan hiipua. Esimerkiksi Israelissa on kuitenkin käytetty kolmen viikon annosväliä, joten tilanne ei ole suoraan yleistettävissä Suomeen.

Uusia variantteja voi kehittyä aina, kun virus monistuu ja leviää. Riski huolta aiheuttavien muunnosten kehittymiseen on suurin alueilla, joilla rokotuskattavuus on alhaisin.

Suomessa tilanne on toistaiseksi suhteellisen hyvä. Käytössä olevat Biontech/Pfizerin ja Modernan lähetti-rna-rokotteet antavat hyvän suojan vakavalta tautimuodolta ja kuolemalta myös uusia virusmuunnoksia vastaan.

Kolmas tehosterokotus koko väestölle on kuitenkin pitkällä harkinnassa. Sitä tarjotaan jo yli 65-vuotiaille, terveydenhuollon ammattilaisille ja potilasryhmille, joiden immuunipuolustus on heikentynyt.

Tehosteannokset olisivat samoja valmisteita kuin nyt käytössä olevat.

Toisen sukupolven rokotteita kehitetään vastaamaan entistä paremmin uusiin ja kehittyviin virusmuunnoksiin. Aihioita rakennetaan vanhojen pohjalle – geeniteknologiaan perustuvia lähetti-rna-rokotteita voidaan muokata suhteellisen helposti. Lupaavaa kehitystyötä on myös muun muassa proteiinipohjaisissa rokotteissa.

Tutkimuksen tarkoitus on parantaa rokotteita muutenkin kuin suojatehon osalta. Niistä pyritään tekemään muun muassa tehdä entistä halvempia, helpompia valmistaa ja varastoida. Näin yritetään parantaa rokotteiden saatavuutta.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet luettelee IS:lle syyt, joiden vuoksi rokotteita kehitetään jatkuvasti.

– Rokotteiden suoja ei ole 100 prosenttia. Miinus 70 asteen kylmäsäilytys ei ole kovin käytännöllinen. Me emme tiedä vielä, kuinka pitkäkestoinen suoja on. Pitää varautua mahdollisiin variantteihin. Saataisiinko rokotteista vielä turvallisempia ja halvempia? Ja jos on neulakammoisia, olisiko nenäsumute hyvä? Riittäisivätkö vähemmät annokset? Aina mietitään, miten rokotteista saisi vähän parempia, Rämet sanoo.

– Sen takia niitä tehdään, että pysytään varmasti askeleen edellä virusta.

Rämetin mukaan on hyvä myös kehittää vaihtoehtoja lähetti-rna-rokotteille. Ne eivät sovi kaikille, ja niiden kiistaton haitta on hankalan kylmäsäilytysketjun tarve.

– Erilaisille rokotteille on tilauksensa ja tarpeensa.

Samoin ajattelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri ja rokoteasiantuntija Hanna Nohynek:

– Epidemia ei ole vielä selätetty, voi tulla yllätyksiä vastaan jolloin vaihtoehtoja tarvitaan, Nohynek sanoo IS:lle.

– Lääkefirmat valmistautuvat uusien varianttien mukaan räätälöityihin rokotteisiin sekä moniarvoisiin rokotteisiin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että (alkuperäistä) Wuhan-virusta vastaan kehitetty rokote suojaa erinomaisen hyvin deltavariantin vaikealta muodolta. Siinä mielessä kovaa kiirettä ei ole, Nohynek arvioi.

Kehitystyö etenee vähitellen kohti seuraavan, kolmannen polven valmisteita. Rokotetutkimuksen pitkän ajan tavoite on tuottaa yleisrokote, joka suojaisi sars-cov-2:n lisäksi myös muilta koronaviruksilta. Useissa eläinlajeissa esiintyy runsaasti koronaviruksia, joilla on potentiaalia hypätä ihmiseen.

Eräät asiantuntijat ovat esittäneet huolensa siitä, että seuraavien rokotesukupolvien suojateho covid-19-tautia vastaan voi jäädä odotettua heikommaksi.

Huoli kumpuaa ihmisen immuunipuolustuksen ominaisuuksista. Kun elimistö kohtaa viruksen antigeenin (immuunivasteen laukaisevan osan viruksesta) ensimmäistä kertaa joko infektion tai rokotuksen kautta, immuunipuolustus virittyy tiettyyn tapaan taistella virusta vastaan. Tämä tapa jää immuunipuolustuksen muistiin.

Kun rokotteen koostumusta sitten muutetaan vastaamaan uusia virusmuotoja, elimistö reagoi siihen vanhoilla, muistiin iskostuneilla aseilla.

– Jos piikkiproteiinin ohjetta muutetaan (rokotteessa) pikkuisen uuden variantin mukaisesti, voi käydä niin, että immuunipuolustus hoksaa, että täällähän on jo monia tuttuja osia piikkiproteiinista. Ja boostaa sitten vastetta niitä kohtaan. Silloin muuttunut osa viruksesta jää puolustusvasteessa paitsioon, Rämet selittää.

Rämet ei olisi itse kovin huolissaan ilmiöstä.

– Tutkimuksen kautta pitää varmistaa, että rokotteesta saadaan sellaisia puolustusvasteita, joita toivotaan. Eli käytännössä nähdään, että puolustusvastetta tulee myös muuntunutta viruksen osaa kohtaan, Rämet sanoo.

Entä onko näköpiirissä, että koronarokotuksista tulee vuosittain toistuvia? Näin kysymykseen vastaa THL:n Nohynek:

– Vielä on liian aikaista sanoa, pitää nähdä ensin kuinka hyvin ja kuinka pitkään kolmannet annokset tehoavat ja minkälaisia infektion muotoja kohtaan, Nohynek pohtii.

– Yksi skenaario on, että vain tietyt riskiryhmät tarvitsisivat säännöllisiä tehosteita. Muilla ihmisillä koronaviruksen luonnollinen kohtaaminen voisi toimia riittävänä buustaajana ilman, että tulee vakavaa tautia.

Seuraavassa esimerkkejä uusien koronarokotteiden kehityshankkeista.

Biontech-Pfizer

Saksalaisen Biontechin ja sen yhteistyökumppanin Pfizerin mukaan yhtiöiden nykyinen lähetti-rna-rokote toimii hyvin myös deltamuunnosta vastaan. Suojateho alkaa kuitenkin vähitellen laskea toisen annoksen jälkeen. Kolmas annos valmistetta nostaa suojatehon taas korkeaksi, kertoo New England Journal of Medicine tuoreessa artikkelissa.

Varautuakseen tulevaan Biontech on jo valmistanut ensimmäisen erän päivitettyä koronarokotetta. Se on suunniteltu tuottamaan immuunivastetta koronaviruksen koko piikkiproteiinia vastaan. Rokotteen kliiniset kokeet alkoivat elokuussa.

GSK ja CureVac

Lääkejätti GlaxoSmithKline (GSK) ja rokoteyhtiö CureVac tutkivat parhaillaan yhdessä kehittämäänsä toisen sukupolven koronarokotetta, CV2CoV:ta. Valmiste perustuu mRNA- eli lähetti-rna-teknologiaan.

Lähetti-rna-rokotteet vievät elimistöön koronaviruksen piikkiproteiinin valmistusohjeen ja saavat solut valmistamaan piikkiproteiinia. Näin immuunipuolustus oppii tunnistamaan koronaviruksen ja puolustautumaan sitä vastaan infektion sattuessa.

CV2CoV:n tehosta on jo saatu näyttöä makakiapinoilla tehdyissä eläinkokeissa. Tulokset ovat osoittautuneet lupaaviksi, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Rokote tuotti korkeita vasta-ainetasoja koronaviruksen beta-, delta- ja lambdamuunnoksia vastaan.

CureVacin ensimmäisen polven koronarokote puolestaan oli yhtiölle pettymys. Se antoi kliinisissä ihmiskokeissa vain 48 prosentin suojatehon.

Novavax

Bioteknologiayhtiö Novavax ja rokotetutkimusta rahoittava CEPI ovat jo pitkällä toisen polven rokotehankkeessaan. Uuden proteiinipohjaisen NVX-CoV2373-rokotteen kolmannen ja neljännen vaiheen ihmiskokeet ovat alkaneet. Tutkijat raportoivat New England Journal of Medicinessä, että valmiste antaa alustavien tulosten perusteella 90 prosentin suojatehon ja tepsii kaikkiin maailmalla nykyisin kiertäviin koronavirusmuunnoksiin.

NVX-CoV2373 on proteiinipohjainen niin sanottu subunit-rokote, joka sisältää synteettisesti valmistettuja koronaviruksen osia. Tämän tyyppiset rokotteet voidaan annostella tehosteaineen eli adjuvantin kera. Tällöin niiden toivotaan antavan hyvän suojatehon ikäihmisille ja potilasryhmille, joiden immuunipuolustus on esimerkiksi lääkityksen vuoksi heikentynyt.

Moderna

Tehokkaan ensimmäisen polven lähetti-rna-rokotteen markkinoille tuonut Moderna kehittää päivitettyä versiota valmisteestaan yhdessä Yhdysvaltain kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutin Niaidin kanssa. Päivitetty rokote on suunniteltu toimimaan erityisesti koronaviruksen Etelä-Afrikassa kehittynyttä betamuunnosta vastaan.

Rokote eteni keväällä ensimmäisen vaiheen kliinisiin ihmiskokeisiin.

Valneva

BrittIläinen Valneva hakee kotimaassaan myyntilupaa perinteiselle, toimintakyvyttömiksi tehdyistä koronaviruksista valmistetulle rokotteelle. Kliinisten kokeiden kolmanteen vaiheeseen edenneen aihion valmistusta teollisessa mittakaavassa viimeistellään parhaillaan, kertoo verkkojulkaisu Biopharma-Reporter.

Valnevan rokote säilyy jääkaappilämmössä.