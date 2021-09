Maapallo on kokenut viisi suurta joukko­tuhoa – tutkijan mielestä tulevaisuuden uhkakuvia on yhä vaikeampaa ennakoida

Teknologinen kehitys tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myös uhkia, joita voi olla vaikea ymmärtää, koska ihmiskunta on uuden edessä.

Maapallo on kokenut viisi suurta joukkotuhoa. Uutuuskirjassaan Viisi maailmanloppua – Maapallon historia ja ihmiskunnan tulevaisuus (Gaudeamus) geotieteilijä J. Sakari Salonen kartoittaa syitä, jotka johtivat viiteen suureen mullistukseen. Niissä kussakin sukupuuttoon kuoli 70–95 prosenttia maapallon lajeista.

Salonen on erikoistunut paleoklimatologiaan eli maapallon muinaisten ilmastojen tutkimukseen. Tällä hetkellä hän toimii akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa.

Geotieteilijä J. Sakari Salonen kirjoitti kirjoitti kirjan maapallon joukkotuhoista ja ihmiskunnan tulevaisuudesta.

Suurten joukkotuhojen taustalla ovat maapalloa kohdanneet suuret katastrofit, jotka olisivat vielä nykyäänkin yllättäviä ja mullistavia. Suuria luonnonvoimia ihminen ei tulevaisuudessakaan pysty estämään, ja asteroidit ja supertulivuoret elävät omaa miljoonavuotista elämäänsä, johon ihminen ei voi puuttua.

Kirjassaan Salonen kartoittaa geologisessa historiassa tapahtuneita joukkotuhoja, jotka ovat saaneet alkunsa ihmisen geologisesta tai tähtitieteellisestä ympäristöstä.

Menneiden joukkotuhojen lisäksi Salonen käy kirjassaan läpi mahdollisia tulevaisuuden uhkakuvia. Huomiota saavat muun muassa asteroidien, supertulivuorten ja ilmaston aiheuttamat uhkakuvat. Luonnollisten uhkien lisäksi Salonen käsittelee teknologisia eli ihmisen omista toimista johtuvia uhkakuvia. Ne ovat pitkälti tulevaisuuden uhkakuvia.

Teknologinen kehitys mahdollistaa ihmiskunnalle uutta, mutta samalla ihminen on saattanut itsensä ennen kokemattomaan tilanteeseen, jossa uhkia ja niiden seurauksia voi olla vaikea ennakoida.

Teknologiset uhkakuvat voivat toteutuessaan osoittautua yhtä vakaviksi kuin menneisyydessä koetut maailmanloput. Merkittävä ero on, että luonnollisista uhista ihmiskunnalla on kokemusta ja tietoa, mutta teknologisten uhkien edessä ihminen katsoo osin tuntemattomaan. Jotkut uhkakuvista ovat melko mielikuvituksellisia, toiset taas jopa pelottavan ajankohtaisia.

Teknologisia uhkakuvia yhdistää, että ne ovat nykyihmisen elämässä varsin arkipäiväisiä ja että ne syntyvät rauhanomaisista ja hyvää tarkoittavista teknologioista. Esimerkiksi bioteknologialla ei pyritä saamaan aikaan tuhoa, mutta virheellä voi olla kauaskantoisia seurauksia.

Tekoäly

Tekoälyä on arkipäivää. Se mahdollistaa esimerkiksi valtavien tietomäärien analysoinnin, internetin hakukoneiden tehokkaan toiminnan ja lääketieteellisten diagnoosien tekemisen. Vaaraksi on nostettu, että tekoäly saavuttaisi pisteen, jossa se kykenisi kehittämään itseään nopeasti.

Uhkana on, että tekoäly karkaisi ihmismielen ulottumattomiin, jolloin paljon olisi kiinni siitä, mihin tekoäly alun perin kehitettiin ja olisiko sillä eettisiä rajoitteita. On kuitenkin syytä muistaa, että tekoälyn kehittäminen on hidasta ja että se perustuu paljolti oletuksiin.

Ei ole esimerkiksi varmaa, että tekoäly alkaisi muovata maailmaa, ja vaikka alkaisikin, tekisikö se pahaa. Lisäksi uhkakuvat perustuvat muun muassa siihen, että ihminen ei pystyisi enää hallitsemaan tekoälyä.

Heurekan ystävärobotti Pepper.

Viruspandemia

Koronavirus on muistuttanut ihmiskuntaa pandemioiden uhkaavuudesta. Globalisaatio, kaupungistuminen, matkustaminen ja elintarvikkeiden globaali kauppa ovat tehneet pandemioiden leviämisestä yhä todennäköisempää.

Yksi tulevaisuuden teknologiaan liittyvä uhkakuva voikin olla laboratoriosta karannut virus tai bakteeri, joka aiheuttaisi miljoonien ihmisten kuoleman. Pahimmassa tapauksessa virus voisi olla tarkoituksella kehitetty, jolloin se voisi olla luonnollisia viruksia tappavampi.

Toisaalta on sanottu, että tappavimpien tautien kykyä aiheuttaa pandemioita hillitsee juuri niiden tappavuus, sillä se hillitsee niiden leviämistä.

Koronavirus on osoittanut, kuinka suuria uhkia pandemiat voivat olla.

Nanoteknologia

Tekoälyn tavoin nanoteknologiaa kehitetään hyvään tarkoitukseen. Nanotason teknologiaa on jo olemassa, mutta nanobotit, mikroskooppisen pienet koneet, jotka liikkuvat itsenäisesti, kykenevät tietojenkäsittelyyn ja aistivat ympäristöään, ovat vielä tulevaisuutta.

Pitkälle kehittynyt nanoteknologia mahdollistaisi esimerkiksi lääkeaineiden toimittamisen tiettyihin kehonosiin ja äärimmäisen tarkat hoitotoimenpiteet.

Myös nanoteknologia on herättänyt myös huolta siksi, että se voisi tulevaisuudessa toimia tuhon välineenä. Uhkakuvissa hallitsemattomasti lisääntyvät ja korkean kehitystason nanobotit hävittäisivät kaiken elollisen elämän.

Nanoteknologia on monilta osin jo nykypäivää, mutta sen hurjimmat sovellukset odottavat tulevaisuudessa.

Hiukkasfysiikka

Neljäs ja mielikuvituksellisin Salosen kuvaama tulevaisuuden uhkakuva liittyy hiukkasfysiikkaan ja erityisesti hiukkaskiihdyttimillä tehtäviin kokeisiin, joissa luodaan valtavia energiatiheyksiä.

Vaikka tätä uhkakuvaa pidetään äärimmäisen epätodennäköisenä, tutkijoiden mielestä sitä kannattaa pohtia vakavasti. Uhkakuvaksi voi muodostua se, että kokeissa synnytetään olosuhteita, joita ei tunneta hyvin, minkä vuoksi seurausten ja riskien arviointi voi olla vaikeaa.

On kuitenkin myös muistutettu, että vastaavia suurienergisiä törmäyksiä tapahtuu maailmankaikkeudessa muutenkin.

Hiukkaskiihdyttimillä voidaan luoda olosuhteita, joissa syntyy valtavia energiatiheyksiä.

Neljän uhkakuvan lisäksi Salonen kirjoittaa teknologiapelosta ja siitä, mitä voi seurata, jos ihmiskunta on liian varovainen esimerkiksi tekoälyn kehittämisessä. Tällöin on kyse toteuttamatta jättämisen hinnasta.

Tekoälyn kehittäminen voi olla yksi merkittävimmistä välineistä, joilla ihmiskunta voi suojella itseään muita uhkia vastaan. Tekoälyn rajattomat resurssit voivat auttaa ihmistä ennakoimaan luonnosta syntyviä uhkia.