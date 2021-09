Tuoreen tutkimuksen mukaan geenitesti voisi auttaa selvittämään, mikä henkilön riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin on.

Veriryhmä voi vaikuttaa henkilön riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tuore Uppsalan yliopistossa tehty tutkimus paljastaa Aftonbladetin mukaan. Tutkimuksen mukaan myös sillä on väliä, millainen geneettinen alttius periä jokin veriryhmä henkilöllä on.

Tutkimuksen mukaan parasta olisikin tehdä geenitesti henkilön veriryhmän määrittämiseksi sen sijaan, että se määriteltäisiin perinteisen verikokeen avulla, jos halutaan selvittää henkilön riski sydän- ja verisuonitauteihin.

Veriryhmät voidaan jakaa A-, B-, O- ja AB-veriryhmiin, joista jokainen voidaan jakaa reesustekijän mukaan joko reesuspositiiviseen tai reesusnegatiiviseen. Aina lapsi ei saa samaa veriryhmää kuin hänen vanhemmillaan on.

Syy tähän on, että A ja B ovat dominoivia, kun taas O on resessiivinen. Eli mikäli vanhempien veriryhmät oat A ja O, lapsen veriryhmä on A. Jos lapsi saa veriryhmän O, tällöin vanhemmilla voi kuitenkin olla O-veriryhmän geeni, vaikka heidän veriryhmänsä ei ole O.

Tutkimuksen vetäjä Julia Höglund puhuukin geenitestien puolesta.

– Sekä A että B naamioivat O-geenin. Kuitenkin geneettisillä tekijöillä on suuri rooli siinä, kuinka suuri riski on sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Jos tämä olisi vakiomenetelmä potilaille, se voisi merkittävästi parantaa mahdollisuuksia löytää potilaat, joilla on suurin riski, Höglund sanoo tiedotteessa.

Höglund kertoo Aftonbladetille, että O-veriryhmän geeni alentaa riskiä.

– Verihyytymien riski vaihtelee paljon riippuen siitä, kantaako yhtä vai kahta geeniä A- ja AB- tai B-veriryhmistä.

Jos henkilöllä on kaksi A- tai B-veriryhmän geeniä, riski verihyytymille on kaksinkertainen verrattuna niihin, joilla on kyseisiä geenejä vain yksi.

Höglundin mukaan se, että henkilöllä on O-veriryhmän geeni, vaikka hänen veriryhmänsä olisi eri, riittää jo alentamaan sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.