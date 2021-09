Nasan Perseverance-mönkijän tuoreissa näytteissä on viitteitä mahdollisesta elämästä Marsissa

Mönkijä on toiminut Jezero-kraaterin alueella, jolla tiedetään olleen järvi 3,5 miljardia vuotta sitten, jolloin Marsin ilmasto oli nykyistä lämpimämpi ja kosteampi.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan Perseverance-mönkijä on kerännyt Marsista kaksi kivinäytettä, joissa on merkkejä siitä, että ne ovat olleet kosketuksissa veden kanssa pidemmän aikaa. Tiedotteen mukaan näytteet antavat viitteitä siitä, että ympäristössä on mahdollisesti ollut elämää.

Tutkijat ovat jo aiemmin tienneet järvestä, mutta varmaa ei ole ollut, oliko kraatteri esimerkiksi täyttynyt vain tulvavedestä joiksikin vuosikymmeniksi.