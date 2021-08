”Ilmastonmuutos ja Golfvirran mahdollinen hidastuminen ovat aivan omat katastrofinsa”, sanoo meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Tuoreiden tutkimusten mukaan Golfvirta saattaa olla pysähtymässä jopa kokonaan.

Torstaina Nature Climate Change -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan Atlantin valtameren termohaliininen kierto (AMOC) on nimittäin ”menettänyt lähes täydellisesti vakautensa viimeisen sadan vuoden aikana”. Golfvirta on osa AMOC:ia.

Jos näin kävisi, sillä olisi merkittäviä vaikutuksia ilmastoon ympäri maailmaa. Länsi- ja Pohjois-Euroopassa lämpötilat laskisivat, myrskyt lisääntyisivät, vedenpinta nousisi. Vaikutusten ulkopuolelle ei jäisi myöskään Suomi, jossa ilmasto on lauhkea Golfvirran ansiosta.

On kuitenkin syytä huomioida, että AMOC:iin ja Golfvirtaan liittyvät tutkimukset ovat vielä niin sanotusti lapsen kengissä verrattuna esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tehtyjen tutkimusten määrään ja laajuuteen. Siinä missä ilmastonmuutoksesta tiedetään hyvin paljon ja tarkasti, ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset näkyvät jo nyt, monimutkainen AMOC on monelta osin vielä tutkijoillekin mysteeri.

Sen tutkimukset ovat kuitenkin vahvistaneet, että AMOC:n virtaus on heikentynyt. Se on nyt heikoimmillaan jopa 1 600 vuoteen.

Syynä virtauksen heikkenemiseen on tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos, sillä teoreettiset meri- ja ilmastomallit ovat osoittaneet, että kun ilmasto lämpenee, Golfvirta heikkenee. Muun muassa jäätiköiden sulaminen muuttaa kiertoa, kun meriveteen sekoittuu suuria määriä makeaa vettä, mikä hidastaa Golfvirran pystysuoraa liikettä.

Maanantaina Ilmatieteen laitoksen ja Ympäristöministeriön pitämässä tiedotustilaisuudessa asiantuntijat kertoivat, että termohaalinikierron romahtaminen on kuitenkin epätodennäköistä.

– On ollut tiedossa, että termohaliinikierto heikkenee ja tulee heikkenemään koko tulevan vuosisadan. Ei pidetä kuitenkaan kovin todennäköisenä tällaista romahdusta, apulaisprofessori Annalea Lohila Helsingin yliopistosta kommentoi tuoretta tutkimusta.

– (AMOC:ssa) Kyse on aika monimutkaisesta ja herkästä ilmiöstä, ja vaatii lisätutkimuksia, että saadaan varmuutta. Viime viikolla tullut uusi tieteellinen julkaisu aiheesta oli hieman erilainen kuin moni muu tutkimus. Siinä tuloksena oli käsittääkseni se, että se (Golfvirta) saattaisi pysähtyä kokonaan, mutta siihen liittyy vielä paljon epävarmuuksia, totesi Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Jussi Kaurola.

Sitten pieni ajatusleikki: Miten kävisi pikkuisen Suomen, jos Golfvirta heikentyisi merkittävästi tai jopa pysähtyisi kokonaan?

Meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoo, että vaikutukset olisivat valtavat.

– Golfvirta on se, joka on tuonut meille lämpimän ilman. Monesti vertauksena käytetään sitä, millaiset ilmasto-olosuhteet ovat esimerkiksi Kanadassa tällä korkeudella, niin onhan siellä tosi paljon kylmempi.

Lämpötila Suomessa voisi pudota 10–15 astetta.

Meteorologi Kerttu Kotakorvelta ilmestyi tänä vuonna Suomen luonto 2100 -niminen tietokirja, jossa esitellään visio tulevaisuuden Suomesta, jonka ilmasto on hyvin erilainen kuin nyt.

Ilmasto olisi myös mantereisempi, mikä vaikuttaisi erityisesti talviin. Mantereinen ilmasto on ilmastotyyppi, jossa kesät ovat kuivempia ja kuumempia, talvet kylmempiä.

– Sillä (Golfvirran merkittävällä hidastumisella) olisi todella laajoja vaikutuksia laajoilla alueilla koko Atlantin ympäristössä. Käytännössä koko meidän ilmastomme muuttuisi ihan toiseksi, koska sillä lämmöllä, mitä nyt saamme, on niin iso merkitys.

– Sillä olisi jopa merkittävämpiä vaikutuksia täällä kuin ilmastonmuutoksella itsellään pelkästään.

Guardian kertoi aiemmin, että Golfvirran merkittävä heikentyminen tai jopa pysähtyminen aiheuttaisi myös sen, että myrskyt Euroopassa lisääntyisivät. Uuden tutkimuksen mukaan sadevaikutuksia olisi lisäksi ympäri maapalloa.

Usein kuulee väitteen, että Golfvirran hiipuminen kumoaa ilmaston lämpenemisen vaikutukset. Tämä on kuitenkin virhepäätelmä, Kotakorpi sanoo.

– Ajattelen niin, että ilmastonmuutos ja Golfvirran mahdollinen hidastuminen ovat aivan omat katastrofinsa.

Vaikka Golfvirran hiipuminen viilentääkin esimerkiksi Eurooppaa ja ilmastonmuutos lämmittää sitä, nämä kaksi prosessia eivät mitenkään ”hyödytä” toisiaan, Kotakorpi sanoo. Ilmastonmuutos aiheuttaa omat ongelmansa, Golfvirran hiipuminen omansa.

– Kyse ei ole siitä, että Golfvirran hidastumisella peruutettaisiin ilmastonmuutos, vaan samalla siirryttäisiin kylmempään ilmastoon. Tänne ei tulisi vain jokin kiva, vanhan ajan talvi, vaan koko ilmastojärjestelmä muuttuisi.

Jos Golfvirta pysähtyisi, varsinkin talvet olisivat Suomessa kylmiä.

Toisaalta myöskin pohdinnat siitä, miten nimenomaan Suomelle kävisi, ovat kapeakatseisia. Suomi on vauras maa, jossa ilmastonmuutoksen ja Golfvirran heikentymiseen liittyviin muutoksiin pystyttäisiin ja pystytään sopeutumaan. Tilanne ei ole yhtä onnekas kaikkialla.

– Olemme Suomessa varakkaita ja tottuneet erilaisiin säihin. Vaikka ilmasto viilenisikin, mikä vaikuttaisi esimerkiksi viljelyyn, pärjäisimme kuitenkin, kun taas jos ajattelee koko Euroopan mittakaavaa, niin talvien kylmenemisellä olisi todella mittavia vaikutuksia.

Puhumattakaan siitä, miten kävisi köyhemmillä alueilla, Kotakorpi sanoo.

– On ennustettu, että jos lämpöä ei kulkeutuisi pohjoiseen vaan se jäisi enemmän päiväntasaajalle, siellä hirmumyrskyt voisivat voimistua todella paljon, ja merivesi nousisi todella voimakkaasti.

Virtauksen pysähtyminen myös muun muassa vähentäisi merkittävästi sateita, joista miljoonien ihmisten ruoantuotanto Intiassa, Etelä-Amerikassa ja Länsi-Afrikassa on riippuvainen. Golfvirran pysähtyminen olisi myös vaaraksi Amazonin sademetsille ja Etelämantereen jäätiköille.

Ei siis ole kyse vain siitä, että suomalaiset joutuisivat laittamaan päälle paksumman talvitakin, vaan koko maailma muuttuisi lukemattomilla erilaisilla tavoilla. Tutkijoiden mukaan Golfvirran pysähtymisellä olisikin niin katastrofaaliset seuraukset, että sitä ei koskaan saa tapahtua.

Ennusteiden mukaan Golfvirran merkittävän heikkenemisen todennäköisyys on pieni seuraavan sadan vuoden aikana.

– Seuraavan kolmensadan vuoden aikana todennäköisyys kasvaa varteenotettavaksi, Ilmakehätieteiden instituutin (INAR) professori Petteri Uotila kertoi STT:lle aikaisemmin.

Aiemmin tänä vuonna Nature Geoscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa ennustettiin, että AMOC-kierron voimakkuus saattaisi tämän vuosisadan loppuun mennessä laskea noin 34–45 prosenttia, mikä saattaisi olla kynnys, josta ei ole enää paluuta. Kynnyksen ylityttyä AMOC:sta saattaisi tutkijoiden mukaan tulla peruuttamattomasti epävakaa.

Kotakorpi näkee, että Golfvirran heikentymisen hidastaminen on yksi niistä lukuisista syistä, joiden takia ihmiskunnan kannattaa kamppailla ilmastonmuutosta vastaan.

– Ilmastonmuutos ei tarkoita vain yksittäisiä ikäviä asioita, vaan se on nippu todella vakavia seurauksia, joista osa on peruuttamattomia. Siksi ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkein tärkeintä.